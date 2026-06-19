Cảnh sát cơ động hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận

Sáng 19/6, Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 4, phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Xuân Thái, Công an xã và Đoàn Thanh niên xã tổ chức trao quà cho 2 hộ dân trên địa bàn và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Đại diện Tiểu đoàn 4 trao quà của đơn vị cho bà Quách Thị Ảnh ở thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái.

Đoàn đã đến thăm hộ gia đình bà Quách Thị Ảnh ở thôn Đồng Lườn. Bà Ảnh là người già đơn thân, hiện sinh sống trong căn nhà tình nghĩa đã xuống cấp.

Nhân dịp này, Tiểu đoàn 4 đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương sửa chữa, cải tạo không gian sống cho gia đình; đồng thời trao quà của đơn vị gồm các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày và số tiền 1 triệu đồng.

Đại diện Tiểu đoàn 4, lãnh đạo xã Yên Thái và Công an xã trao quà cho cháu Lục Y Bích Ngọc ở thôn Yên Vinh, xã Yên Thái.

Tại thôn Yên Vinh, đoàn đã đến thăm, trao quà cho cháu Lục Y Bích Ngọc, 4 tuổi. Được biết, bố mẹ của Ngọc đã bỏ đi từ lúc cháu 4 tháng tuổi, hiện cháu đang sinh sống cùng ông bà nội và 2 người anh trai trong căn nhà cũ, dột nát.

Tiểu đoàn 4 đã huy động CBCS tập trung giúp gia đình sửa chữa lại căn nhà và dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh.

Tiểu đoàn 4, Trung đoàn CSCĐ số 4 đóng quân tại xã Lưu Vệ. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hàng năm đơn vị chú trọng hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân bằng nhiều việc làm thiết thực.

Trong những ngày hành quân dã ngoại tại xã Xuân Thái, Tiểu đoàn 4 sẽ phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, Công an xã điều tra cơ bản, nắm tình hình an ninh, trật tự và hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn.

Đồng thời, đơn vị tham gia cùng các lực lượng địa phương bảo đảm an ninh trật tự, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu; phối hợp với địa phương triển khai thực hiện công tác dân vận, tham gia lao động công ích giúp Nhân dân địa phương và tổ chức một số hoạt động tình nghĩa khác.

Tiến Đông