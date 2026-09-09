Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 9/9, Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự thảo quy chế làm việc; chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, thành lập Tổ giúp việc Đảng ủy; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Đảng ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cũng như các ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ, toàn diện của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh đề nghị Tổ giúp việc Đảng ủy khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các văn bản để ban hành, triển khai; phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành tốt việc tiếp nhận dữ liệu đảng viên và các nội dung bàn giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối dữ liệu, hồ sơ đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc khẩn trương quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất đến toàn thể cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026 đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh mong muốn Đảng bộ HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ HĐND tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quốc Hương