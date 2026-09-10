“Phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng, ngăn chặn thông tin xấu độc

Quý III năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị.

Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Qua theo dõi, tổng hợp, Ban Chỉ đạo đã kịp thời nhận diện các vấn đề có nguy cơ phát sinh về tư tưởng; chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, cung cấp thông tin chính thống, giải thích, làm rõ những nội dung còn có cách hiểu khác nhau, góp phần hạn chế việc hình thành và lan truyền thông tin sai lệch.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các lực lượng tham gia công tác thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng từng bước đổi mới phương thức thể hiện, chú trọng các sản phẩm ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm của mạng xã hội, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, lan tỏa thông tin tích cực.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động triển khai lực lượng theo dõi, phát hiện, phân loại các thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và địa phương. Việc đấu tranh được thực hiện theo hướng chủ động cung cấp thông tin chính xác, có căn cứ; lấy thông tin tích cực để định hướng dư luận; kết hợp giữa tuyên truyền, thuyết phục với phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần hạn chế tác động tiêu cực của thông tin xấu độc.

Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương được duy trì; lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từng bước được củng cố.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy quý III năm 2026 diễn ra chiều 10/9, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động trên không gian mạng; tập trung vào những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề dân sinh.

Nâng cao chất lượng dự báo, nhận diện sớm các vấn đề có khả năng trở thành điểm nóng về thông tin, tư tưởng; xây dựng phương án xử lý theo phương châm “chủ động từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”. Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực. Trong đó, tiếp tục đổi mới cách thể hiện; tăng các sản phẩm ngắn, trực quan, phù hợp với từng nền tảng; đồng thời tăng cường các sản phẩm truyền thông số và các hình thức truyền thống phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các đại biểu dự tại hội nghị.

Tiếp tục củng cố lực lượng nòng cốt, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực lan tỏa những hình ảnh đẹp, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tung tin sai sự thật, ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Cấp ủy các cấp tiếp tục siết chặt kỷ luật phát ngôn; trách nhiệm sử dụng mạng xã hội; bảo vệ bí mật Nhà nước, tài liệu nội bộ; không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng; không tùy tiện bình luận những vấn đề thuộc phạm vi công tác hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị toàn Ban Chỉ đạo quán triệt phương châm hành động: “Nắm từ sớm - xử lý từ gốc - thông tin kịp thời - định hướng thuyết phục - đấu tranh kiên quyết”. Thực hiện tốt “3 có”: “Có việc thật - giải quyết việc thật” - “Có khoảng trống thông tin - chủ động lấp đầy bằng thông tin chính thống” - “Có xuyên tạc, chống phá - kiên quyết đấu tranh, xử lý”.

Quốc Hương