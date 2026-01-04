Xóa ảnh đại diện Facebook để tránh bị hack là “tin giả”

Người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền phong trào ẩn, xóa ảnh đại diện (avatar) để đối phó với việc Facebook rà quét tài khoản ảo hoặc tránh bị hacker tấn công. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng khẳng định đây là tin giả (fake news) và người dùng không nên hoang mang, thực hiện theo.

Những suy đoán thiếu kiểm chứng

Hiện tượng nhiều fanpage và tài khoản cá nhân trên Facebook đồng loạt đổi hoặc xóa ảnh đại diện đã tạo nên một làn sóng lo lắng trong cộng đồng người dùng mạng xã hội. Theo Trung tá Phí Văn Thanh, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An, từ một số trường hợp cá biệt, những suy đoán thiếu kiểm chứng nhanh chóng bị khuếch đại, dẫn đến tâm lý hoang mang và hành động mang tính dây chuyền.

Thực tế, dữ liệu từ Downdetector (công cụ chuyên theo dõi lỗi của các nền tảng lớn) và các thông báo từ trang chủ của Meta đều không có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến lỗ hổng của Facebook hay đợt truy quét tài khoản ảo nào đang diễn ra như lời đồn đoán.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) khẳng định người dùng bình thường không cần phải lo ngại, hoang mang. Người dùng cần hiểu đúng về việc Facebook gỡ ảnh. Facebook thường gỡ ảnh trước, cho kháng nghị sau để tránh rủi ro pháp lý. Việc avatar, ảnh bìa bị gỡ không đồng nghĩa với tài khoản bị hack. Bên cạnh đó, không có chuyện tự nhiên bị báo cáo (report) hàng loạt nếu không có lý do, đa số tài khoản bị report là do mâu thuẫn, bị ghét, hoặc bị thuê “đánh” có chủ đích

Hiểu đúng để không tự tạo rủi ro cho chính mình

Ở góc độ quản trị nền tảng, một tài khoản có thông tin nhận diện rõ ràng, hoạt động ổn định và nhất quán thường được đánh giá là đáng tin cậy hơn. Ngược lại, tài khoản thiếu ảnh đại diện hoặc thay đổi bất thường có thể vô tình làm tăng nguy cơ bị hệ thống kiểm tra, xác minh hoặc hạn chế tạm thời. Nói cách khác, hành động xuất phát từ lo sợ lại có thể tạo ra rủi ro mới, thay vì giúp người dùng an toàn hơn.

“Người dùng không phải xoá avatar tài khoản cá nhân mà ngược lại cần dùng ảnh đại diện rõ ràng, không dính bản quyền” Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC)

Thay vì chạy theo các trào lưu vô căn cứ, Trung tá Phí Văn Thanh khuyến nghị người dùng nên tập trung vào các biện pháp bảo vệ tài khoản thực chất: kích hoạt xác thực hai yếu tố, cảnh giác với các đường link và ứng dụng không rõ nguồn gốc, không chia sẻ mã đăng nhập, đồng thời theo dõi thông tin từ các kênh chính thống của nền tảng. Bình tĩnh, hiểu đúng và hành động có cơ sở mới là cách phòng vệ bền vững trong không gian số...

Quang Huy/Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/xoa-anh-dai-dien-facebook-de-tranh-bi-hack-la-tin-gia-post934796.html