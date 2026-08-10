Cuộc chạy đua với thời gian ở những ngôi trường vùng biên

Chỉ còn hơn 20 ngày trước thời điểm phải hoàn thành, 3 trường nội trú liên cấp tại các xã Na Mèo, Tam Lư và Tam Thanh đang bước vào chặng nước rút. Khối lượng công việc còn lại lớn, trong khi điều kiện thi công tại các xã vùng biên không ít trở ngại. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thi công linh hoạt, quyết tâm đưa các công trình về đích đúng hẹn.

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Tam Thanh.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Na Mèo đã đạt hơn 68% khối lượng thi công. Các trường tại Tam Lư đạt hơn 72% và Tam Thanh đạt gần 80%. Đây là 3 công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Binh đoàn 12- Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công.

Trong 6 công trình trường nội trú liên cấp khu vực biên giới khởi công đợt 1, Na Mèo hiện có tỷ lệ hoàn thành thấp nhất. Một trong những khó khăn riêng của công trình là tuyến đường duy nhất dẫn vào trường khá hẹp, không thể mở thêm đường phục vụ thi công. Các phương tiện vận chuyển lớn vì thế không thể cùng lúc ra vào, việc đưa vật liệu vào công trường phải chia theo từng chuyến, khiến các mũi thi công nhiều thời điểm phải chờ vật tư.

Để khắc phục “điểm nghẽn” này, nhà thầu đang tổ chức lại các mũi thi công, tận dụng thời gian và mặt bằng có sẵn để triển khai đồng thời những phần việc không phụ thuộc trực tiếp vào nguồn vật liệu. Lực lượng trên công trường cũng được tăng cường. Theo Đại tá Nguyễn Thế Lực, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn: “Chúng tôi phải tính toán lại cách tổ chức vận chuyển, đồng thời bố trí nhân lực để khi vật liệu được đưa đến đâu thì triển khai ngay đến đó, hạn chế tối đa thời gian chờ. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ bổ sung thêm khoảng 170 người cho xã Na Mèo để đẩy nhanh các phần việc còn lại”.

Tại Tam Lư, tiến độ đạt khoảng 72%, nhưng khối lượng còn lại vẫn lớn trong khi thời gian không còn nhiều. Đây là công trình được nhà thầu xác định phải huy động lực lượng lớn để triển khai đồng thời nhiều phần việc. Sau khi được tăng cường, tổng số công nhân tại công trường dự kiến lên khoảng 600 - 700 người trong giai đoạn nước rút. Các mũi thi công được tổ chức đan xen, ưu tiên những hạng mục có thể thực hiện song song để rút ngắn thời gian. Thay vì chờ hoàn thành từng phần việc mới chuyển sang công đoạn tiếp theo, nhà thầu tổ chức nhiều nhóm thợ cùng làm việc, tạo chuỗi thi công liên tục.

Với tiến độ khoảng 78%, Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Tam Thanh có tỷ lệ hoàn thành cao nhất trong 3 dự án. Tuy nhiên, tuyến đường chính vào công trình thường bị lầy lội khi mưa, khiến xe công trình lớn khó di chuyển. Để duy trì việc cung ứng vật liệu, nhà thầu phải cho xe đi đường vòng với quãng đường xa hơn, đồng thời chia nhỏ vật liệu, chuyển sang các phương tiện phù hợp để đưa vào công trường. Cách làm này giúp duy trì thi công nhưng làm tăng thời gian vận chuyển. Vì vậy, dù khối lượng còn lại ít hơn Na Mèo và Tam Lư, Tam Thanh vẫn được huy động thêm 100 công nhân, tranh thủ triển khai các phần việc có thể làm ngay.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, cho biết: “Ban đang phối hợp với nhà thầu tìm kiếm thêm nhân công ở nhiều nhóm nghề, đồng thời điều động lực lượng từ các công trình khác để bổ sung cho cả 3 dự án. Hiện nay, ban dân dụng đã đưa lên hỗ trợ nhà thầu 150 công nhân và sẽ tiếp tục đưa thêm 150 người, tập trung tăng cường lực lượng hoàn thiện cho cả 3 công trình”.

Cùng với bổ sung nhân lực, chủ đầu tư và nhà thầu đang rà soát từng hạng mục, điều chỉnh các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp khi điều kiện cho phép; đồng thời xử lý các khó khăn về vật liệu, vận chuyển và thời tiết theo từng công trường, không để một khâu chậm kéo theo cả dây chuyền.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Lực, đây là giai đoạn quyết định, Binh đoàn 12 sẽ tập trung cao nhất về nhân lực và phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để hoàn thành các phần việc còn lại. Nhà thầu cam kết phấn đấu đến ngày 30/8, 3 công trình Na Mèo, Tam Lư và Tam Thanh hoàn thành theo yêu cầu, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới.

Hương Quỳnh