Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại nhiều khu vực trong tỉnh Thanh Hóa

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong vài giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có nơi dông mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tỉnh Thanh Hóa phát lúc 20h50 ngày 27/4 cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, mây đối lưu đang phát triển ở các xã: Thượng Ninh, Tân Thành, Xuân Du... Vùng mây đối lưu trên khu vực giáp ranh Thanh Hóa - Nghệ An đang có xu hướng di chuyển về tỉnh Thanh Hóa. Độ phản hồi vô tuyến cực đại ghi nhận đạt 47,8 dBZ.

Dự báo, trong khoảng thời gian hiện tại đến một vài giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, di chuyển, gây mưa rào và dông tại nhiều nơi thuộc các tổ dân phố, thôn, bản ở khu vực vùng núi phía Tây, Tây Nam và đồng bằng ven biển tỉnh Thanh Hóa.

Riêng các tổ dân phố, thôn, bản thuộc các xã, phường: Xuân Du, Xuân Chinh, Thắng Lộc, Sao Vàng, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Hợp Tiến, Tân Ninh, Mậu Lâm, Như Thanh, An Nông, Triệu Sơn, Thọ Long, Thọ Xuân và một số khu vực lân cận có khả năng xảy ra mưa rào và dông mạnh.

Sau đó, vùng mây đối lưu gây mưa rào và dông có khả năng di chuyển ra vùng biển Thanh Hóa.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trên biển có khả năng xảy ra lốc xoáy và sóng cao. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể gây tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây trồng, hoa màu; gây hư hại nhà ở, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh. Các địa phương trong khu vực có nguy cơ cần kịp thời thông tin đến tổ dân phố, thôn, bản, người dân và các đơn vị liên quan để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ gây ra.

