Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ một số địa phương

Chiều 7/7, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh. Người dân và các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Thanh Hóa (Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia, http://hymetnet.gov.vn)

Trong 3 giờ qua, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết cho thấy các vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và dông tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh như: Bá Thước, Cổ Lũng, Giao An, Hóa Quỳ, Lam Sơn, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Quan Sơn, Quý Lương, Sao Vàng, Tam Chung, Tam Lư, Tân Thành, Thanh Phong, Thanh Quân, Thắng Lộc, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Lý, Vạn Xuân, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thọ.

Đồng thời, các vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ cũng đang di chuyển về phía Thanh Hóa.

Dự báo trong vài giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và di chuyển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to, kèm dông, sét và gió mạnh tại các khu vực nêu trên, sau đó mở rộng sang các xã, phường Bát Mọt, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Kiên Thọ, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Lặc, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Thạch Lập, Thanh Kỳ, Thiết Ống, Thọ Bình, Trung Sơn, Trung Thành, Yên Thắng, Mậu Lâm, Hợp Tiến và các xã/phường lân cận trong tỉnh.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1. Các cơ quan, đơn vị và người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh.

LP