Căng thẳng Campuchia - Thái Lan: Cuộc họp đặc biệt của ASEAN bị hoãn

Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 15/12 cho biết, cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN nhằm đánh giá những diễn biến mới nhất liên quan đến tình trạng căng thẳng biên giới đang tiếp diễn giữa Campuchia và Thái Lan vốn được lên kế hoạch vào ngày 16/12 được hoãn lại đến ngày 22/12.

Cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN nhằm đánh giá những diễn biến mới nhất liên quan đến tình trạng căng thẳng biên giới đang tiếp diễn giữa Campuchia và Thái Lan được hoãn lại đến ngày 22/12. Ảnh: AFP.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, việc hoãn lại được thực hiện theo yêu cầu của Thái Lan. Cuộc họp đặc biệt sẽ do Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan chủ trì, với tư cách là Chủ tịch ASEAN luân phiên của Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, Malaysia đang phối hợp các nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Theedgemalaysia.

Cũng trong ngày 15/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, Malaysia đang phối hợp các nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia với mục đích ngăn chặn tất cả các hành động bạo lực, các cuộc xung đột dọc theo biên giới tranh chấp. Phát biểu với các phóng viên, ông nói: “Chúng tôi vẫn đang phối hợp và theo dõi các nỗ lực. Phía họ đã đề nghị lùi thời điểm tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao, vốn được lên lịch vào thứ Ba. Vì vậy, chúng tôi hoãn lại để sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang kêu gọi chấm dứt giao tranh. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Tôi đang giữ liên lạc với hai bên hầu như hằng ngày thông qua hình thức trực tuyến”.

Hiện các cuộc đụng độ tại biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan đã kéo dài sang ngày thứ 8, với giao tranh tiếp diễn ở một số khu vực, khi cả thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn và lời kêu gọi ngừng bắn của Malaysia dường như đều thất bại.

Ngày 14/12, quân đội Thái Lan thông báo đang cân nhắc việc chặn xuất khẩu nhiên liệu sang Campuchia, trong bối cảnh giao tranh lan tới các khu vực ven biển thuộc vùng biên giới tranh chấp, hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn mới. Trả lời câu hỏi về đề xuất phong tỏa nhiên liệu của Thái Lan, ông Anwar cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành.

Ông nói: “Chúng tôi vẫn đang thương lượng để hạ nhiệt tình hình. Điều này rất khó khăn”. Trước đó, ông Anwar đã đề xuất triển khai một Nhóm Quan sát viên ASEAN do Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia dẫn đầu nhằm giám sát tình hình. Nhiệm vụ này cũng sẽ sử dụng ảnh vệ tinh do Mỹ cung cấp để hỗ trợ việc xác minh liệu hai bên có tuân thủ lệnh ngừng bắn hay không.

Trong khi đó, Hải quân Thái Lan đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ ngày 14/12 tại 5 huyện thuộc tỉnh Trat ven biển phía đông nam, giáp với tỉnh Koh Kong của Campuchia. Trước đó, quân đội nước này cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở tỉnh Sa Kaeo phía đông bắc.

Về phía Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định nước này chỉ đóng cửa các cửa khẩu biên giới trên bộ với Thái Lan, hoạt động vận tải hàng không không bị ảnh hưởng. Ông cho biết thêm rằng, công dân Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia có thể rời khỏi đất nước bằng đường hàng không qua Phnom Penh hoặc Siem Reap. Trong cùng một tuyên bố, ông Hun Sen nhắc lại rằng Campuchia không cấm nhập cảnh đối với công dân Campuchia hay Thái Lan.

Thanh Vân

Nguồn Straitstimes, Cambodianess.