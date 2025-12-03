Cần siết chặt quản lý an toàn thực phẩm đường phố tại các khu công nghiệp

Tại các khu, cụm công nghiệp ở Thanh Hóa, nhu cầu ăn uống nhanh của công nhân khiến hàng loạt quầy bán thức ăn đường phố mọc lên trước cổng nhà máy. Tuy nhiên, điều kiện vệ sinh tại nhiều điểm bán còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặt ra yêu cầu phải siết chặt quản lý và kiểm tra thường xuyên.

Thức ăn chế biến sẵn được nhiều công nhân lựa chọn bởi yếu tố tiện - nhanh - rẻ.

Khoảng hơn 18h tại Cụm công nghiệp Thiệu Dương (phường Hàm Rồng), ngay thời điểm công nhân tan ca, các điểm bán đồ ăn chế biến sẵn nhanh chóng chật kín người. Tất cả hàng quán ở đây đều không có biển hiệu, không có mái che. Dụng cụ bán hàng sơ sài, đồ ăn được chế biến sẵn từ ở nhà mang tới bán. Có người bán chỉ dùng một thùng đựng đồ ăn; người khá hơn thì có thêm chiếc bàn nhỏ để bày biện.

Trong những thời điểm đông đúc như vậy, ít ai quan tâm nguồn gốc thực phẩm, điều kiện chế biến hay dụng cụ có đảm bảo vệ sinh hay không. Yếu tố “tiện - nhanh - rẻ” đủ để thu hút hàng dài công nhân đứng chờ mua và ngồi ngay vệ đường để ăn uống.

Trước thực trạng này, chính quyền cơ sở cho biết sẽ tăng cường kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết: “Thời gian tới, UBND phường sẽ tập trung kiểm tra, rà soát các cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để xử lý nghiêm. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến công nhân các khu, cụm công nghiệp, trong đó có Cụm công nghiệp Thiệu Dương về việc lựa chọn thực phẩm an toàn".

Không riêng Cụm công nghiệp Thiệu Dương, tình trạng mất an toàn thực phẩm cũng phổ biến tại nhiều khu, cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Ở nhiều điểm bán, thực phẩm sống và chín đặt lẫn lộn trên cùng mặt bàn. Đồ ăn sẵn để ngoài không khí, không hề có nắp che, dễ bị bụi đường, khói xe và ruồi nhặng bám vào. Một số quầy sử dụng dầu chiên lại nhiều lần, thức ăn chín để từ chiều tới tối mà không có bất kỳ biện pháp bảo quản nhiệt độ nào.

Đồ ăn chế biến sẵn không che đậy, để ruồi nhặng, bụi bẩn bám vào.

Khi lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, nhiều cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thậm chí không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Một số người bán còn không nắm rõ quy định tối thiểu về an toàn vệ sinh như sử dụng găng tay, thớt riêng cho đồ sống - chín, hoặc bảo quản thực phẩm đúng cách.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm vẫn gặp nhiều khó khăn. Địa bàn các khu công nghiệp rộng, lượng người bán hàng rong lại biến động liên tục, hôm nay xuất hiện nhưng ngày mai đã đổi sang người khác, khiến việc theo dõi và lập hồ sơ xử lý không dễ dàng. Lực lượng chức năng cấp xã, phường mỏng nên khó kiểm soát hết các điểm bán xuất hiện vào giờ tan ca.

Việc tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm đường phố vẫn còn nhiều bất cập.

An toàn thực phẩm tại các khu công nghiệp không chỉ liên quan trực tiếp đến sức khỏe người lao động mà còn ảnh hưởng đến năng suất sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, ngoài việc siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra và hướng dẫn người bán, việc khuyến khích mở rộng các mô hình cửa hàng sạch, đảm bảo vệ sinh là những giải pháp cần thiết. Quan trọng hơn, người lao động cần nâng cao ý thức lựa chọn thực phẩm an toàn để tự bảo vệ chính mình.

Hương Quỳnh