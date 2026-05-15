Cán bộ công an kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhi nguy kịch

Trưa 14/5, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, Chi đoàn Công an xã Hoằng Phú nhận được thông tin khẩn về trường hợp cháu Triệu Thúy Ngân, sinh năm 2012, trú tại xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Anh Trịnh Xuân Thục kịp thời hiến máu cứu người bệnh.

Theo các bác sĩ, cháu Ngân rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, cần truyền máu gấp để duy trì sự sống. Tuy nhiên, điều khiến việc cấp cứu càng trở nên khó khăn hơn khi cháu Ngân mang nhóm máu AB một trong những nhóm máu hiếm, trong khi lượng máu dự trữ tại bệnh viện thời điểm đó không đủ đáp ứng yêu cầu điều trị khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi đoàn Công an xã Hoằng Phú lập tức kích hoạt Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của đơn vị, khẩn trương rà soát cán bộ có nhóm máu phù hợp. Chỉ ít phút sau, anh Trịnh Xuân Thục, cán bộ Tổ An ninh Công an xã Hoằng Phú đã nhanh chóng lên đường tới bệnh viện.

Tại phòng cấp cứu, những giọt máu nóng được truyền đi cũng là lúc hy vọng sống của bệnh nhi dần được níu lại. Nhờ nguồn máu được hiến kịp thời, cháu Triệu Thúy Ngân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.

Được biết, đây không phải lần đầu anh Trịnh Xuân Thục tham gia hiến máu cứu người. Trước đó, vào tháng 11/2025, anh cũng từng trực tiếp hiến máu cho một bệnh nhân suy thận trong tình trạng cấp cứu.

Quốc Hương