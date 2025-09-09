Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Lý kịp thời hiến máu cứu người

Ngày 9/9/2025, UBND xã Trung Lý thông báo về việc cháu Lục Phúc Thịnh, sinh năm 2017 ở bản Táo đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cần hỗ trợ máu để kịp thời chữa bệnh. Khi biết được thông tin trên, đồng chí Thượng úy Lê Đức Long, Phó Trưởng Công an xã Trung Lý đã không ngại đường xá xa xôi, đi quãng đường 200km từ xã Trung Lý nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa kịp thời hiến máu để cháu bé tiếp tục điều trị.

Thượng úy Lê Đức Long - Phó Trưởng Công an xã Trung Lý hiến máu kịp thời giúp cháu Thịnh tiếp tục điều trị bệnh.

Xúc động trước tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của Thượng úy Lê Đức Long dành cho gia đình, anh Lục Văn Thoại (bố cháu Thịnh) chia sẻ: Con trai tôi bị bệnh thiếu máu bẩm sinh, định kỳ gia đình phải đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để truyền máu. Lần này do lượng máu khan hiếm nên gia đình tôi phải kêu gọi mọi người hiến máu. Rất may cho gia đình đã được đồng chí Lê Đức Long, Công an xã Trung Lý đã đi một chặng đường dài đến hiến máu để cháu có đủ lượng máu điều trị. Gia đình tôi rất xúc động và cảm ơn đồng chí Long.

Được biết, trước đó nhiều lần gia đình anh Lục Văn Thoại đưa con đi xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để truyền máu và được Công an xã Trung Lý kết nối với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi, vận động đoàn viên, thanh niên hiến máu để cháu Thịnh có đủ lượng máu điều trị.

Việc làm của Thượng úy Lê Đức Long nói riêng và cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa nói chung đã lan tỏa thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đồng thời thể hiện rõ tinh thần “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Văn Thiện (CTV)