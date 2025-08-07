Camera gia đình: Lỗ hổng an ninh đe dọa sự riêng tư

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày gần đây, hàng loạt vụ việc liên quan đến camera an ninh gia đình bị xâm nhập khiến dư luận dậy sóng. Hình ảnh riêng tư từ chính những thiết bị được lắp đặt để bảo vệ an toàn lại bị trích xuất, phát tán công khai, thậm chí rao bán trên mạng xã hội, gây hoang mang và lo lắng cho nhiều hộ gia đình.