Cấm phương tiện đường bộ đi vào vùng tâm bão từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Trước diễn biến phức tạp và cường độ mạnh của bão số 5 năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện khẩn số 15/CĐ-CĐBVN chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án và doanh nghiệp BOT trên toàn tuyến từ Thanh Hóa đến Quảng Trị triển khai ngay các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Mưa lớn kèm sóng biển dội nước vào bờ khiến nhiều tuyến đường tại phường Sầm Sơn ngập sâu, cơ quan chức năng phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Cục Đường bộ Việt Nam nghiêm cấm tất cả các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm cả xe khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch) đi vào vùng tâm bão và khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, đặc biệt là các đoạn tuyến trên hệ thống quốc lộ và cao tốc từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định, các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu chủ động điều chỉnh hành trình, thay đổi thời gian xuất phát, chọn lộ trình thay thế để tránh các điểm sạt lở, ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Với các phương tiện xe hợp đồng, xe du lịch, nghiêm cấm hoạt động tại các khu vực đang có cảnh báo thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, đồng thời các đơn vị vận tải phải cập nhật thường xuyên thông tin thời tiết, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để ứng phó kịp thời.

Để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra toàn bộ các bến phà, cầu phao, bến đò và các phương tiện phục vụ công tác vượt sông được giao quản lý; cấm tổ chức vận chuyển hành khách sang sông khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền và trong điều kiện thời tiết xấu: giông, bão, lũ lớn.

Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đánh giá tình trạng cầu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 5; đối với cầu dây văng, dây võng cầu yếu thì cần phải tổ chức theo dõi thường xuyên và cấm người và phương tiện lưu thông khi bão số 5 đổ bộ vào để bảo đảm an toàn. Đồng thời, Rà soát toàn bộ hệ thống quốc lộ, đường địa phương được giao quản lý, ưu tiên kiểm tra các tuyến: Kết nối trung tâm hành chính, điểm sơ tán, bến cảng, bến xe, khu tránh trú bão; Khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, đá rơi, ngập sâu kéo dài hoặc có nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Tại các vị trí xung yếu, khu vực đang khắc phục hoặc có nguy cơ mất an toàn, tổ chức trực gác, cảnh giới 24/24 giờ. Tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại tại khu vực nguy hiểm khi chưa có biện pháp đảm bảo an toàn.

Các cơ quan, đơn vị thiết lập hệ thống cảnh báo từ xa, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu ban đêm tại các khu vực sạt trượt, ngập sâu hoặc có nguy cơ cao về tai nạn. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, dự báo mưa lũ và cảnh báo sạt lở để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, phân luồng phù hợp. Chủ động thiết lập tuyến tránh, tuyến tạm, điểm quay đầu xe khi cần thiết./.

Theo TTXVN