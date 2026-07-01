Cạm bẫy từ những lời mời bán tài khoản ngân hàng

“Mở tài khoản nhận hoa hồng”, “cho thuê tài khoản kiếm tiền”, “việc nhẹ lương cao”... Những lời mời như vậy xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Ít ai biết rằng, phía sau những bài đăng tưởng chỉ là tuyển cộng tác viên lại có thể là mắt xích của các đường dây lừa đảo, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao. Từ quá trình truy xét một đối tượng bỏ trốn trong vụ án mua bán tài khoản ngân hàng được phát hiện trước đó, Công an xã Hóa Quỳ đã bắt giữ N.T.V., góp phần làm rõ phương thức hoạt động của loại tội phạm này và cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.

Công an xã Hóa Quỳ thi hành quyết định tố tụng đối với N.T.V. để phục vụ công tác điều tra vụ án thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Từ lời mời kiếm tiền đến đường dây thu gom tài khoản

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an xã Hóa Quỳ tiếp nhận hồ sơ điều tra được chuyển giao từ Công an huyện Như Xuân (cũ), trong đó có vụ án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và tiếp tục truy xét các đối tượng bỏ trốn. Theo Thiếu tá Lê Văn Huy, Trưởng Công an xã Hóa Quỳ, tháng 1/2024, Công an huyện Như Xuân (cũ) phát hiện đường dây thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng do các đối tượng tại khu vực Mộc Châu (Sơn La cũ) móc nối hoạt động. Quá trình điều tra xác định hơn 30 tài khoản ngân hàng của gần 30 người dân bị thu gom; cơ quan điều tra khởi tố một bị can, xử phạt vi phạm hành chính hơn 20 trường hợp liên quan. Tuy nhiên, N.T.V. - đối tượng trực tiếp thu gom tài khoản đã bỏ trốn.

Là một trong những cán bộ trực tiếp điều tra vụ án từ giai đoạn đầu, Thiếu tá Lê Văn Huy tiếp tục chỉ đạo Công an xã Hóa Quỳ phối hợp các đơn vị chức năng truy xét đối tượng. Do thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa phương, việc truy xét gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/6/2026, Công an xã Hóa Quỳ đã bắt giữ N.T.V. (SN 1997, trú thôn Mới, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Tại cơ quan công an, N.T.V. khai đã thu mua và bán lại 38 tài khoản ngân hàng để hưởng lợi bất chính. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an xã Hóa Quỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Từ vụ việc này cho thấy, hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đang bị các đối tượng lợi dụng như một mắt xích phục vụ các đường dây lừa đảo, rửa tiền và nhiều hoạt động phạm pháp khác. Trên mạng xã hội, không khó bắt gặp những lời mời “mở tài khoản nhận hoa hồng”, “cho thuê tài khoản ngân hàng”, “việc nhẹ lương cao”. Đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập, các đối tượng hướng dẫn người tham gia mở tài khoản, đăng ký Internet Banking rồi chuyển giao toàn bộ quyền quản lý để nhận tiền công. Không ít người cho rằng mình chỉ bán một tài khoản nên sẽ không phải chịu trách nhiệm, nhưng chính sự chủ quan ấy đã vô tình tiếp tay cho các đường dây tội phạm.

Không tiếp tay cho hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng

Điều các đối tượng cần không phải chiếc thẻ ATM hay số tài khoản, mà là danh tính của người đứng tên. Sau khi thu gom được tài khoản, chúng tiếp tục bán lại hoặc chuyển giao toàn bộ quyền quản lý cho các đầu mối khác để nhận, chuyển và che giấu dòng tiền phạm pháp. Trong các vụ lừa đảo trên không gian mạng, tiền của bị hại thường được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian trước khi được chia nhỏ hoặc chuyển sang các kênh thanh toán khác nhằm xóa dấu vết. Mỗi tài khoản được mua bán trở thành một “mắt xích”, khiến việc truy vết của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Trong khi người bán chỉ nhận vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, các đối tượng lại tiếp tục mua đi bán lại qua nhiều tầng trung gian để hưởng lợi và phục vụ hoạt động phạm pháp.

Thời gian qua, Công an Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh với nhiều đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Gần đây nhất, Công an Thanh Hóa đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng kết hợp sử dụng công cụ công nghệ cao, phát hiện các đối tượng thu gom thông tin của hàng nghìn tài khoản để phục vụ hoạt động phạm pháp. Điều đó cho thấy việc mua bán tài khoản ngân hàng đã hình thành các đường dây hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, thậm chí có yếu tố xuyên quốc gia.

Theo Thiếu tá Lê Văn Huy, các giao dịch chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo, thay đổi nơi ở, xóa dữ liệu và chuyển nhượng tài khoản qua nhiều đầu mối nên việc truy nguyên gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nhiều người bán tài khoản vẫn cho rằng mình chỉ “kiếm thêm thu nhập”, không biết tài khoản sẽ được sử dụng vào mục đích phạm pháp. Tuy nhiên, khi dòng tiền bất hợp pháp bị phát hiện, chủ tài khoản thường là người đầu tiên phải làm việc với cơ quan điều tra.

Công an xã Hóa Quỳ khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, ví điện tử hoặc cung cấp mật khẩu đăng nhập, mã OTP và các thông tin bảo mật cho người khác. Khi phát hiện các hội, nhóm hoặc tài khoản có dấu hiệu thu mua, môi giới tài khoản ngân hàng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý.

Theo quy định của pháp luật, hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Bài và ảnh: Tăng Thúy