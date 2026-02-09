Cuba không thể tiếp nhiên liệu bay trong một tháng, hàng không quốc tế đảo lộn

Bắt đầu từ nửa đêm ngày 10/02 đến hết ngày 11/03/2026, tất cả 9 sân bay quốc tế tại Cuba, bao gồm cả sân bay lớn nhất là José Martí (Havana), sẽ tạm dừng cung cấp nhiên liệu cho các chuyến bay thương mại. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi các chuyến hàng dầu từ Venezuela bị gián đoạn và sức ép trừng phạt từ Mỹ gia tăng.

Ảnh chụp từ trên không sân bay quốc tế Jose Marti ở Havana, chụp ngày 3 tháng 4 năm 2025. Ảnh: AFP

Lệnh tạm dừng tiếp nhiên liệu đã buộc nhiều “ông lớn” ngành hàng không phải điều chỉnh hoạt động. Air France xác nhận các chuyến bay đường dài từ Cuba sẽ phải dừng chân tại một quốc gia khác trong khu vực Caribbean để nạp nhiên liệu trước khi tiếp tục hành trình.Delta, American Airlines và Air Canada đang phải đối mặt với thách thức vận hành lớn, buộc phải thay đổi lộ trình hoặc cắt giảm trọng tải để đảm bảo máy bay đủ nhiên liệu cho cả hai chiều đi và về. Air Canada và Air Transat đã kích hoạt các chính sách đổi vé linh hoạt cho khách du lịch đến Cuba trong giai đoạn từ tháng 2 đến hết tháng 4/2026.

Không chỉ dừng lại ở đường hàng không, cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang làm tê liệt nhiều hoạt động khác tại đảo quốc này. Một số khu nghỉ dưỡng lớn tại Varadero và Holguín đã phải tạm dừng đón khách hoặc hoạt động cầm chừng do thiếu điện và xăng dầu.

Cuba đang đối mặt khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Ngày 6/2, Chính phủ Cuba đã ban hành các biện pháp khẩn cấp bao gồm: áp dụng tuần làm việc 4 ngày cho khu vực công, cắt giảm các tuyến xe buýt và tàu hỏa liên tỉnh, và giảm giờ học tại các trường đại học.

Tình trạng thiếu hụt trầm trọng này xảy ra sau khi Mỹ gia tăng áp lực lên các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba như Mexico và Venezuela. Dù Mexico đã cam kết sẽ tiếp tục viện trợ dầu mỏ vì lý do nhân đạo, nhưng rủi ro bị trừng phạt vẫn khiến dòng cung ứng này trở nên bấp bênh.

Hiện tại, du khách được khuyến cáo theo dõi sát sao thông tin từ các hãng hàng không và các cảnh báo du lịch chính thức trước khi có kế hoạch đến Cuba trong thời gian này.

Nhật Lệ

Nguồn: Times of india, TRT world, Travelandtourworld