Việt Nam lọt nhóm top 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới đối với người nghỉ hưu

Trong bảng xếp hạng năm 2026 vừa được trang thông tin “Retraite sans Frontières (Hưu trí không biên giới)” của Pháp công bố, Việt Nam đã lần đầu tiên góp mặt trong danh sách 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu, nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý, điều kiện sống ngày càng cải thiện và hệ thống hạ tầng, y tế có nhiều tiến bộ.

Du khách quốc tế thăm Pù Luông. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Bảng xếp hạng trên được xây dựng trong bối cảnh ngày càng nhiều người về hưu tại châu Âu, trong đó có Pháp, cân nhắc lựa chọn sinh sống dài hạn ở nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, tận hưởng khí hậu thuận lợi và tối ưu hóa thu nhập hưu trí.

Để xác lập thứ hạng, Retraite sans Frontières đã phân tích 12 tiêu chí, trong đó chi phí sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 20% tổng số điểm.

Theo ông Paul Delahoutre, nhà sáng lập tổ chức này, việc sinh sống ở nước ngoài có thể giúp người nghỉ hưu tiết kiệm từ 15-50% chi tiêu hằng ngày so với ở Pháp. Các tiêu chí quan trọng khác bao gồm khí hậu, chất lượng dịch vụ y tế, mức độ an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ và điều kiện đi lại.

Ngoài các yếu tố về đời sống, chính sách thuế cũng được xem là đòn bẩy then chốt khi lựa chọn điểm đến hưu trí. Một số quốc gia áp dụng các ưu đãi thuế hấp dẫn đối với lương hưu chuyển từ nước ngoài, tạo sức hút đáng kể đối với những người về hưu ngoại quốc.

Trong danh sách năm nay, Việt Nam đứng thứ 9, đánh dấu lần đầu tiên được xếp hạng trong top 10. Theo đánh giá, Việt Nam ghi điểm nhờ chi phí sinh hoạt thấp, môi trường sống đa dạng, cùng hệ thống y tế và hạ tầng đô thị đang được cải thiện rõ rệt.

Dù mức sinh hoạt vẫn nhỉnh hơn một số điểm đến châu Á khác, Việt Nam được xem là lựa chọn cân bằng giữa chi phí, điều kiện sống và tiềm năng phát triển trong dài hạn.

Dẫn đầu bảng xếp hạng tiếp tục là Bồ Đào Nha, nhờ chi phí sinh hoạt thấp hơn khoảng 15% so với Pháp, khoảng cách địa lý gần, mạng lưới giao thông thuận tiện và chất lượng hạ tầng đồng bộ. Tây Ban Nha xếp ngay sau, nổi bật với lợi thế giáp Pháp, ẩm thực phong phú và hệ thống dịch vụ tương đương các tiêu chuẩn châu Âu.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hy Lạp, Thái Lan, Mauritius, Maroc, Tunisia, Senegal và Indonesia, trong đó đảo Bali (Indonesia) tiếp tục được đánh giá cao nhờ chi phí sinh hoạt thấp và khí hậu dễ chịu, dù còn hạn chế về khoảng cách địa lý và chất lượng dịch vụ y tế.

Các chuyên gia khuyến nghị trước khi quyết định chuyển hẳn nơi sinh sống khi về hưu, người dân nên có thời gian khảo sát thực tế tại quốc gia dự định lựa chọn, nhằm đánh giá đầy đủ các yếu tố về điều kiện sống, y tế, an ninh và khả năng hòa nhập cộng đồng.

Việc Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong danh sách các điểm đến hưu trí hàng đầu thế giới của Retraite sans Frontières được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh sức hút ngày càng tăng của quốc gia Đông Nam Á này đối với cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh xu hướng “hưu trí xuyên biên giới” được dự báo sẽ tiếp tục lan rộng trong những năm tới./.

Theo TTXVN