Cuối năm ghé Kim Sơn

Những ngày cuối năm, khi phố thị bắt đầu dày đặc những chuyến xe chở tết về nhà, chúng tôi rời khỏi nhịp sống tất bật ấy để tìm đến danh thắng Kim Sơn, xã Biện Thượng. Từ Quốc lộ 217, con đường dẫn vào khu du lịch dần yên tĩnh hơn, tiếng còi xe thưa dần, thay vào đó là mùi cỏ ẩm, mùi ngai ngái từ đầm lầy - thứ mùi rất riêng của vùng non nước...

Danh thắng Kim Sơn ở xã Biện Thượng có tiềm năng lớn để trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng.

Trên hành trình, tôi bắt gặp nhiều nhóm bạn trẻ cùng chung lựa chọn. Ở khu danh thắng được ví như “Tràng An thu nhỏ” của xứ Thanh, không khí lúc này trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói, gọi nhau chỉnh góc chụp của nhóm du khách. Người cẩn thận xoay lại ống kính, người chậm rãi tạo dáng để hòa mình trọn vẹn vào khung cảnh non nước... Dưới chân Thung Vinh là những dãy núi đá vôi trùng điệp. Ở đó, các bạn trẻ vẫn đang kiên nhẫn chờ ánh nắng lên. Sở dĩ có sự chờ đợi ấy là nhờ sự bật mí trước đó của hướng dẫn viên nơi đây để “săn” những bức ảnh đẹp. Và rồi, khi khoảnh khắc ánh nắng đầu ngày xiên qua màn sương mỏng, phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, lập tức thu hút nhóm bạn trẻ đã chuẩn bị bố cục khung hình. Có bạn trẻ tạo dáng bên triền núi rêu phong, có người lặng lẽ đứng ở mũi thuyền, để gió sớm thổi qua tóc, như muốn níu nhịp thời gian trôi chậm lại.

Rời nhóm bạn trẻ, chúng tôi theo lối mòn men chân núi cùng dòng người đi bộ chừng hơn 500m để lên động Tiên Sơn. Cửa động nằm ở độ cao khoảng 70m. Khi mới phát hiện hang động, người dân phải leo bằng cây rừng bám vào vách đá để lên cửa động. Giờ thì thuận lợi hơn, khi được đầu tư cầu thang bộ. Qua cửa động là những khối thạch nhủ với muôn hình vạn trạng. Có khối gợi hình con rùa, con cua, hay đàn đá... Đứng giữa không gian ấy, tôi hiểu vì sao nhiều bạn trẻ đã chọn đến tận nơi để thực mục sở thị sau khi xem ảnh, xem video trên không gian mạng.

Phía trước là “giếng tiên”, nơi từng giọt nước nhỏ xuống tí tách. Bạn Nguyễn Thu Hà (23 tuổi), đến từ phường Hạc Thành, chăm chú dõi theo. Hà chia sẻ: “Xem giới thiệu trên mạng đã thấy đẹp, nhưng đến đây mới cảm nhận được sự hùng vĩ của tạo hóa. Em thấy chuyến đi này không chỉ cho những bức hình đẹp, mà còn để hiểu thêm về lịch sử, và tạo hóa”.

Rời động khô, chúng tôi xuống thuyền để tiếp tục hành trình trên mặt nước. Cái lạnh cuối năm khiến con thuyền trôi chậm hơn qua khu đầm ấu, lướt dưới những vách đá vôi soi bóng. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ một tiếng khua nhẹ của mái chèo cũng đủ làm mặt nước gợn sóng. Từ trên thuyền, phóng tầm mắt ra xa, nhiều bạn trẻ liên tục giơ máy lên chụp vội, có lẽ bởi ở góc nào cũng cho ra một bức ảnh riêng. Thuyền cập bến, ghé động Ngọc Kiều - một trong những hang động có hai tầng lên xuống, nơi lưu giữ những bút tích cổ trên vách đá. Sau khi tham quan, check-in những góc hình đẹp nhất, đoàn lại tiếp tục hành trình khám phá động nước Kim Sơn.

Muốn vào động, thuyền phải xuyên sâu qua lòng núi. Qua Phong môn, ánh đèn bật lên, nhỏ bé như đom đóm giữa không gian mịt mù. Người chèo thuyền kể, mực nước trong hang sâu từ 5 - 7 mét, dòng nước ngầm chảy xuyên núi rồi đổ ra sông Mã. Khoảng 20 phút ngồi thuyền trong lòng hang, nhóm du khách ai cũng hồi hộp, tò mò. Khi ánh sáng phía cuối hang hiện ra, con thuyền chầm chậm lướt khỏi lòng núi. Cánh đồng rộng lớn phía trước khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Không chỉ có hang động, khu danh thắng Kim Sơn còn níu du khách đến chiêm bái ở chùa Linh Ứng - ngôi chùa cổ có từ thời Lý, được trùng tu vào thời Bảo Đại. Chùa tựa lưng vào núi Hang, phía trước là đầm sen tĩnh lặng, bên cạnh là động nước Kim Sơn. Song có lẽ thích thú nhất đối với nhóm du khách, đặc biệt là các bạn trẻ khi đến đây, đó là được tận mắt xem đàn khỉ hoang xuống núi tìm đồ ăn. "Phải canh giờ, phải ẩn nấp thật kỹ. Khi không có sự xuất hiện của con người, đàn khỉ mới xuống chân núi tìm đồ ăn". Đó là bật mí của trụ trì nhà chùa. Trần Minh Quân (27 tuổi), đến từ Hà Nội cho biết lần đầu mình thấy đàn khỉ đông như vậy ngoài đời. Cảm giác rất thích thú.

Kết thúc chuyến trải nghiệm cuối năm, danh thắng Kim Sơn hiện lên vừa kỳ vĩ, vừa gần gũi. Ở đó có những bạn trẻ mải mê tìm góc chụp đẹp, du khách lắng nghe câu chuyện lịch sử vọng về từ những vách đá, hang động. Trên nền không gian rộng hơn 173,54ha trải dài với những dãy núi đá vôi kỳ vĩ được quy hoạch, danh thắng Kim Sơn có tiềm năng to lớn cho du lịch phát triển.

Một chuyến đi không dài, nhưng đủ để chúng tôi mang về cho mình sự cảm nhận thú vị.

Bài và ảnh: Đình Giang