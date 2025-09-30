Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Các cấp Hội Phụ nữ tích cực hỗ trợ chống bão số 10

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã chung tay hỗ trợ, tích cực tham gia công tác ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Các cấp Hội Phụ nữ tích cực hỗ trợ chống bão số 10

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã chung tay hỗ trợ, tích cực tham gia công tác ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Các cấp Hội Phụ nữ tích cực hỗ trợ chống bão số 10

Hội LHPN xã Thắng Lộc đã huy động 120 hội viên phụ nữ đến giúp hàng chục hộ gia đình hội viên bị sạt lở đất ở 12/12 chi hội.

Các cấp Hội Phụ nữ tích cực hỗ trợ chống bão số 10

Hội LHPN xã Các Sơn chuẩn bị các suất cơm cho người dân di dời.

Các cấp Hội Phụ nữ tích cực hỗ trợ chống bão số 10

Từ sáng ngày 29/9, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Linh Sơn đã cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ bà con vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Các cấp Hội Phụ nữ tích cực hỗ trợ chống bão số 10

Chị em phụ nữ thăm hỏi, động viên người già tại nơi tránh trú bão số 10.

Các cấp Hội Phụ nữ tích cực hỗ trợ chống bão số 10

Từ sáng qua (28/9), nhiều đơn vị Hội LHPN xã đã phối hợp với lực lượng công an và quân sự giúp hội viên và Nhân dân thu hoạch lúa trước khi bão đổ bộ nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Lê Hà

Từ khóa:

#Các cấp hội phụ nữ #Phòng chống bão #Hỗ trợ #Cơn bão số 10 #tỉnh #sự vào cuộc #chung tay #tham gia #công tác

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long