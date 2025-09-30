Các cấp Hội Phụ nữ tích cực hỗ trợ chống bão số 10

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã chung tay hỗ trợ, tích cực tham gia công tác ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Hội LHPN xã Thắng Lộc đã huy động 120 hội viên phụ nữ đến giúp hàng chục hộ gia đình hội viên bị sạt lở đất ở 12/12 chi hội.

Hội LHPN xã Các Sơn chuẩn bị các suất cơm cho người dân di dời.

Từ sáng ngày 29/9, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Linh Sơn đã cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ bà con vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Chị em phụ nữ thăm hỏi, động viên người già tại nơi tránh trú bão số 10.

Từ sáng qua (28/9), nhiều đơn vị Hội LHPN xã đã phối hợp với lực lượng công an và quân sự giúp hội viên và Nhân dân thu hoạch lúa trước khi bão đổ bộ nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Lê Hà