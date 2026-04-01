Cả nước có hơn 14,9 triệu ha rừng với tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42,03%

Sáng 1/4, thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2025. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2025, diện tích đất có rừng toàn quốc là hơn 14,9 triệu ha; trong đó rừng tự nhiên là trên 10 triệu ha, rừng trồng hơn 4,9 triệu ha.

Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2025 đạt 42,03%. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đối với diện tích rừng đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cả nước có hơn 13.924.835 ha (trong đó rừng tự nhiên 10.079.366 ha, rừng trồng 3.845.469 ha).

Sau khi công bố hiện trạng rừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thiết lập cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp; tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên phạm vi toàn quốc.

Đối với các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; sử dụng số liệu hiện trạng rừng để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo và phục vụ quản lý, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2025 tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm (nếu có).

Địa phương chưa công bố hiện trạng rừng năm 2025 chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc không công bố hoặc chậm công bố hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật./.

Theo TTXVN