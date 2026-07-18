Buổi khám bệnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa

Sáng 18/7, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Các bệnh nhân tại Khoa Chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần nam chờ đến lượt khám sức khỏe.

Từ sáng sớm, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã hướng dẫn các đối tượng đeo khẩu trang, tập trung theo từng nhóm và lần lượt đến các bàn khám. Người cao tuổi, người hạn chế vận động được dìu đỡ; những trường hợp lo âu, sợ người lạ được trấn an, hỗ trợ trong quá trình thăm khám.

Các đối tượng được hướng dẫn đeo khẩu trang, ngồi chờ theo từng nhóm trước khi thăm khám.

Các y, bác sĩ và cán bộ Trung tâm phối hợp hỗ trợ lấy máu xét nghiệm.

Điều dưỡng Phùng Thị Ngọc (Khoa Chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần nam) cho biết nhiều người tại đây không nhận thức đầy đủ mục đích của việc khám bệnh, dễ lo lắng hoặc phản ứng khi gặp người lạ và thiết bị y tế. Vì vậy, cán bộ chăm sóc phải luôn ở bên, hướng dẫn từng thao tác và cung cấp cho bác sĩ thông tin về bệnh sử, quá trình điều trị của từng người.

Bà Phạm Thị N. vui vẻ trong lúc chờ đến lượt khám tại khu chăm sóc đối tượng tâm thần nữ.

Tại khu chăm sóc đối tượng tâm thần nữ, bà Phạm Thị N., sinh năm 1982, quê Thiệu Hóa, vui vẻ mỉm cười trong lúc chờ đến lượt khám. Bà mắc tâm thần phân liệt, đã sống tại đây hơn 20 năm.

Điều dưỡng Phạm Thị Hiền, Phó Trưởng Khoa Chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tâm thần nữ cho biết, khoa hiện chăm sóc 178 người, bố trí tại hai khu. Mỗi người có tình trạng sức khỏe, mức độ nhận thức và khả năng tự phục vụ khác nhau. Trước mỗi đợt khám, cán bộ khoa phải rà soát bệnh sử, phân nhóm và bố trí người hỗ trợ phù hợp.

Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm đường huyết mao mạch cho người bệnh.

Trong chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa đã khám nội tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết mao mạch, siêu âm và tư vấn chăm sóc, phòng ngừa bệnh. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được ghi nhận để tiếp tục theo dõi, thăm khám chuyên sâu và điều trị phù hợp.

Bệnh viện huy động 2 máy siêu âm màu xách tay cùng các thiết bị đo huyết áp, đường huyết và vật tư y tế phục vụ khám, sàng lọc. Tại khu siêu âm, cán bộ trung tâm hỗ trợ người bệnh nằm đúng tư thế, cung cấp thông tin về bệnh sử và quá trình dùng thuốc để bác sĩ có thêm căn cứ đánh giá.

Y, bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa siêu âm, sàng lọc sức khỏe cho các đối tượng tại trung tâm.

Đại diện Sở Y tế Thanh Hóa, Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa và Phòng PC01 Công an tỉnh Thanh Hóa đã theo dõi hoạt động khám, trao đổi với đội ngũ chuyên môn về tình trạng sức khỏe của các đối tượng.

Đại diện Sở Y tế Thanh Hóa, Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa và Phòng PC01 Công an tỉnh theo dõi hoạt động khám, sàng lọc.

Hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa đang chăm sóc, nuôi dưỡng 510 người, chủ yếu là người mắc bệnh tâm thần mạn tính, có hoàn cảnh khó khăn, không còn người thân nương tựa. Hoạt động khám, sàng lọc giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật; đồng thời tạo thêm căn cứ để trung tâm điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, dùng thuốc và chăm sóc phù hợp với từng người.

Dịp này, đại diện các đơn vị đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong khuôn viên Trung tâm. Phòng PC01 Công an tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các đối tượng mắc bệnh tâm thần đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị tại đây.

Tăng Thúy