Bước tiến mạnh mẽ của Jujitsu Thanh Hóa

Nhận thấy đây là bộ môn phù hợp, tương lai sẽ đóng góp nhiều huy chương cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà, tháng 3/2020 bộ môn Jujitsu được thành lập với 1 huấn luyện viên (HLV) và 8 VĐV, phần lớn được chuyển từ môn vật và một số môn võ thuật khác sang.

Các VĐV Jujitsu nỗ lực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Do thành lập muộn nên vấn đề đặt ra cho bộ môn là làm sao để tuyển chọn được VĐV có năng khiếu, đào tạo bài bản, sát thực tế, nhưng cũng cần linh hoạt, đột phá trong huấn luyện. Vì vậy cả thầy và trò đã cùng nhau vừa học lý thuyết, vừa học thực hành và dành nhiều thời gian, công sức để tập luyện bộ môn hoàn toàn mới này.

Chỉ hơn 1 năm sau khi thành lập, trong lần đầu tiên tham gia tranh tài tại Giải vô địch quốc gia năm 2021, đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành 1 HCV, 2 HCĐ nhờ sự tỏa sáng của VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc. Cột mốc lịch sử của Jujitsu Thanh Hóa được thiết lập vào năm 2022 khi giành được 3 HCV, 2 HCĐ trong lần đầu tiên góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Ca khúc khải hoàn sau 2 giải đấu lớn, Jujitsu đã cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, các VĐV trẻ thi đấu với tâm lý ổn định, vững vàng, chứng minh được quá trình huấn luyện đúng hướng, khoa học. Thành tích nói trên là nguồn động viên lớn để ban huấn luyện và các VĐV có chiến lược phát triển, đặc biệt là tuyển chọn, bổ sung các VĐV để hoàn thiện đầy đủ 3 tuyến: năng khiếu, trẻ và đội tuyển. Từ 8 VĐV ban đầu, đến nay đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa đã có 30 VĐV chia đều cho cả 3 tuyến.

Ngoài Nguyễn Thị Thanh Trúc, cô gái vàng của Jujitsu Việt Nam, hiện trong đội hình đội tuyển đang có những gương mặt sáng giá, đã khẳng định được tên tuổi tại đấu trường quốc nội với hàng loạt huy chương các loại, như: Hoàng Văn Tám (hạng dưới 94kg), Lê Đức Cường (hạng trên 94kg), Cao Thị Yến (hạng 52kg), Nguyễn Thị Lệ (hạng 45kg), Nguyễn Thị Mai Anh (hạng dưới 70kg), Nguyễn Thị Thùy Linh (hạng 48kg). Ngoài ra, lớp VĐV trẻ, năng khiếu cũng đang cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, đủ để bộ môn tính toán những bước đi lâu dài cho tương lai.

“Chúng tôi thực hiện kỹ lưỡng, từ khâu tuyển chọn VĐV đến xây dựng chiến lược thi đấu, tạo tâm lý vững vàng khi bước vào thi đấu. Các VĐV đã có sự trưởng thành, tiến bộ rõ rệt tại các giải đấu trong những năm gần đây. Điều này đã khẳng định chất lượng của công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ của bộ môn. Các gương mặt VĐV trẻ kế cận tiêu biểu nhất hiện nay chính là nòng cốt của thể thao tỉnh nhà cho những sân chơi lớn sắp tới, với mục tiêu tiếp tục bứt phá về thành tích thứ hạng ở đấu trường quốc gia và quốc tế”, HLV trưởng Trịnh Anh Tuấn cho biết.

Từ năm 2021 đến nay, đội tuyển Jujitsu thường xuyên tham dự các giải đấu Jujitsu thường niên trong nước và quốc tế. Qua mỗi giải đấu, các VĐV dần trưởng thành, khẳng định được chuyên môn, đẳng cấp, đồng thời những tấm huy chương đóng góp cho thể thao thành tích cao Thanh Hóa cũng tăng lên rõ rệt. Năm 2024 đội tuyển bội thu thành tích khi giành 6 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ tại Giải vô địch Jujitsu quốc gia; 3 HCV, 2 HCB, 13 HCĐ tại Giải vô địch Jujitsu trẻ quốc gia; 4 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ tại Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia; 3 HCV tại Giải vô địch Jujitsu Châu Á; 6 HCV, 3 HCB tại Giải vô địch và vô địch trẻ Jujitsu Đông Nam Á; 2 HCV tại Giải Jujitsu bãi biển vô địch thế giới. Năm 2025, đội tuyển đã giành được 4 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ tại Giải vô địch các câu lạc bộ Jujitsu quốc gia; 4 HCV, 3 HCB, 13 HCĐ tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia; 13 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ tại Giải Jujitsu trẻ và vô địch Đông Nam Á; 5 HCV, 2 HCĐ tại Giải vô địch Jujitsu Châu Á.

Trưởng phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài nhận định: “Từ bộ môn “non trẻ”, với sự phát triển đúng hướng và gặt mưa huy chương thời gian qua, hiện tại Jujitsu chính là bộ môn “trẻ, khỏe”. Trung tâm và bộ môn tiếp tục hướng đến nâng cao trình độ chuyên môn cho VĐV, đảm bảo tính bền vững, cơ bản, lâu dài trong chiến lược đào tạo cũng như đổi mới công tác huấn luyện, xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn khoa học, chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu trong từng giai đoạn huấn luyện. Qua đó tạo tiền đề để bộ môn tiếp tục bứt phá trong tương lai”.

Bài và ảnh: Anh Tuân