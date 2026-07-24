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“Bữa cơm tri ân” ấm áp nghĩa tình

Tố Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành đã tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, vợ liệt sĩ Nguyễn Duy Cậy, ở tổ dân phố Đông Sơn 1.

“Bữa cơm tri ân” ấm áp nghĩa tình

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Ban Thường vụ Đoàn phường Hạc Thành đã tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, vợ liệt sĩ Nguyễn Duy Cậy, ở tổ dân phố Đông Sơn 1.

“Bữa cơm tri ân” ấm áp nghĩa tình

Mâm cơm ấm áp của đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành tri ân liệt sĩ Nguyễn Duy Cậy.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành đã có mặt tại gia đình bà Nguyễn Thị Hòa để dọn dẹp nhà cửa và đi chợ chuẩn bị cho “Bữa cơm tri ân”.

“Bữa cơm tri ân” ấm áp nghĩa tình

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành và đại diện tổ dân phố Đông Sơn 1 dâng hương liệt sĩ Nguyễn Duy Cậy.

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang cho biết: “Bữa cơm tri ân là việc làm tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn của tuổi trẻ phường Hạc Thành đối với sự hy sinh to lớn của liệt sĩ Nguyễn Duy Cậy. Đây không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên tưởng nhớ quá về quá khứ hào hùng, mà còn là hành trình lan tỏa, tiếp nối mạch nguồn tri ân của thế hệ trẻ đối với cha ông”.

Tại “Bữa cơm tri ân”, đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành và đại diện tổ dân phố Đông Sơn 1 đã quây quần dùng bữa cùng bà Nguyễn Thị Hòa trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

“Bữa cơm tri ân” ấm áp nghĩa tình

Đoàn phường Hạc Thành trao biển kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho bà Nguyễn Thị Hòa.

Trước khi tổ chức “Bữa cơm tri ân”, đoàn viên, thanh niên phường Hạc Thành đã đóng góp ngày công sửa chữa, cải tạo nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Hòa với tổng kinh phí thực hiện khoảng 30 triệu đồng, được vận động từ các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ.

Tố Phương

Từ khóa:

#phường Hạc Thành #Tri ân #Đoàn viên thanh niên #Đông Sơn 1 #Liệt sĩ #Gia đình #Tổ dân phố #Thương binh #nghĩa tình #Kỷ niệm

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