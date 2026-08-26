Brazil phạt ByteDance gần 30 triệu USD do vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu trẻ em

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Brazil vừa tuyên bố phạt ByteDance, công ty mẹ của TikTok, gần 30 triệu USD do vi phạm các quy định về thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em và thanh thiếu niên.

Brazil phạt ByteDance do vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu trẻ em. Ảnh: Bloomberg.

Theo quyết định của cơ quan quản lý, TikTok đã thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng trẻ tuổi mà không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và biện pháp bảo vệ cần thiết. Việc này xảy ra cả với tài khoản đã đăng nhập và người truy cập nền tảng với tư cách khách.

Cơ quan chức năng ước tính dữ liệu của ít nhất 8 triệu trẻ em tại Brazil có thể đã được TikTok xử lý. Nhà chức trách yêu cầu công ty xóa dữ liệu được thu thập không đúng quy định trong những trường hợp chưa xác lập được cơ sở pháp lý phù hợp, đồng thời thông báo cho các bên thứ ba đã tiếp nhận dữ liệu và cung cấp báo cáo kỹ thuật chứng minh việc tuân thủ.

ByteDance có 10 ngày để khiếu nại quyết định. Nếu không thực hiện đầy đủ các yêu cầu, công ty có thể phải chịu khoản phạt bổ sung khoảng 26.550 USD/ngày cho đến khi khắc phục vi phạm. Mức phạt ban đầu có thể được giảm 25% nếu công ty từ bỏ quyền kháng cáo trong thời hạn quy định và thanh toán tiền phạt đúng hạn.

Các quốc gia đang siết quản lý mạng xã hội đối với trẻ em. Ảnh: BBC.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Brazil tăng cường quản lý các nền tảng trực tuyến nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Đầu tháng 8, cơ quan quản lý dữ liệu nước này cũng yêu cầu Discord đình chỉ tính năng phát trực tiếp trên toàn quốc do lo ngại về an toàn của người dùng trẻ tuổi.

Trong khi đó tại Australia, các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường giám sát các nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ người dùng dưới 16 tuổi. Ngày 25/8, một ủy ban của Thượng viện Australia ủng hộ dự luật trao thêm quyền điều tra và tăng mức phạt đối với các nền tảng không tuân thủ quy định.

Động thái của Brazil và Australia diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết quản lý mạng xã hội, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ trẻ em, kiểm soát độ tuổi và xử lý dữ liệu cá nhân.

Minh Phương

Nguồn: WION.