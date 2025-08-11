Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy sản phẩm sữa dưỡng da kích trắng

Ngày 11/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông tin vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc mẫu sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g) - sữa dưỡng da kích trắng, do không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Cục Quản lý Dược, kết quả tra cứu dữ liệu trên Hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu kết nối Hải quan một cửa Quốc gia: chưa cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm có tên Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion.

Trước đó, mẫu mỹ phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g), trên nhãn ghi: Xuất xứ Thái Lan, NSX: 10/5/2023; HSD: 10/5/2026 (không có số lô sản xuất và thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường) do Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tỉnh Trà Vinh lấy mẫu tại Shop Thanh Vân (Địa chỉ: số 695, Điện Biên Phủ, khóm 6, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nay là số 695, Điện Biên Phủ, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để kiểm tra chất lượng. Mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu kiểm tra ngoại quan và không đáp ứng quy định về ghi nhãn.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g), trên nhãn ghi: Xuất xứ Thái Lan, NSX: 10/5/2023; HSD: 10/5/2026, không có số lô sản xuất và thông tin cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Về lý do thu hồi, theo Cục Quản lý Dược là do sản phẩm không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (hộp 250g) nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.

Các đơn vị chức năng phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g) nêu trên; Tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g) không đạt chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên; Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Cục Quản lý Dược yêu cầu khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tiến hành kiểm tra Shop Thanh Vân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Alpha 3 Plus + Arbutin Collagen Lotion (Hộp 250g), xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan./.

Theo TTXVN