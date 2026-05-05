Bộ Y tế cắt giảm hơn 600 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực khám chữa bệnh

Thông tin từ Bộ Y tế ngày 5/5 cho biết lĩnh vực khám chữa bệnh tiếp tục được cắt giảm mạnh điều kiện đầu tư kinh doanh. Cụ thể, giảm từ 920 xuống còn 307 điều kiện, sau hai đợt rà soát năm 2025-2026.

Đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng đó, nhiều thủ tục hành chính phân cấp về địa phương, từ ngày 1/7/2026, Bộ Y tế chỉ còn thực hiện 16/33 thủ tục hành chính về khám chữa bệnh.

Trước đó, Nghị quyết 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế đã quy định nội dung đáng chú ý là phân cấp thẩm quyền cấp, quản lý giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Chia sẻ với báo chí, Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tại Nghị quyết 21 tiếp tục phân quyền đối với 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế về cấp tỉnh. Cụ thể, theo Điều 2 Nghị quyết 21/2026/NQ-CP, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề, áp dụng cho cả các chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định trước đây.

Cùng đó, Nghị quyết 21 đã cắt giảm 298 điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Như vậy, sau 2 lần cắt giảm năm 2025 và 2026, số lượng điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh còn 307/920 điều kiện đầu tư kinh doanh. Cùng đó, Nghị quyết này cũng cắt giảm thời hạn thực hiện thủ tục hành chính 105 ngày.

Theo đó, từ ngày 01/7/2026, Bộ Y tế chỉ còn thực hiện tổng cộng 16/33 thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, trong đó 6 thủ tục hành chính là có thẩm quyền thực hiện cả cấp Bộ (đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế) và cấp tỉnh; 10 thủ tục hành chính chỉ thực hiện tại cấp Bộ đều là các các thủ tục hành chính mang tính chuyên môn kỹ thuật sâu, phức tạp, trong quá trình thực hiện cần có sự tham gia đánh giá của các chuyên gia đầu ngành hoặc có yếu tố nước ngoài hoặc cần có sự thống nhất để triển khai trên toàn quốc, không đủ điều kiện để phân cấp thực hiện tại địa phương.

Các thủ tục hành chính về khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế từ 1/7/2026 bao gồm: Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cấp điều chỉnh danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đối với các Bệnh viện tư nhân; cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các Bệnh viện trực thuộc Bộ, xem xét khả năng điều chỉnh bổ sung danh mục kỹ thuật loại đặc biệt, xem xét khả năng thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc. Nội dung này được dẫn chiếu đến các hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Theo Tiến sỹ Hà Anh Đức, các thủ tục hành chính này cũng là các thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ không nhiều. Chẳng hạn như đối với thủ tục hành chính về cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, lượng hồ sơ trung bình năm của Bộ Y tế là 66 hồ sơ/năm, chỉ chiếm khoảng 1,2% tổng lượng hồ sơ trung bình hằng năm của cả nước./.

Theo TTXVN