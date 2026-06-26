Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2355/QĐ-BNNMT phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai của bộ giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong ngành trong thời gian tới, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Kế hoạch xác định mục tiêu cụ thể là tăng cường sự chỉ đạo, chỉ huy của bộ trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo 100% cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn và trang bị đầy đủ kiến thức; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, quản lý rủi ro và khả năng ứng phó của hạ tầng ngành trước thiên tai.

Theo đó, để phòng ngừa thiên tai hiệu quả, kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như: Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai; thông tin, truyền thông và nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai; kiện toàn, nâng cao năng lực công tác quản lý rủi ro thiên tai; thiết kế quy hoạch và điều tra cơ bản; xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số và dự báo, cảnh báo thiên tai; ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế và triển khai các biện pháp công trình.

Cùng với đó, kế hoạch cũng xác định rà soát, bổ sung các nội dung về sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn và lấn biển vào quy hoạch cấp quốc gia; rà soát và bổ sung vào quy hoạch chi tiết ngành về tài nguyên nước và hạ tầng lưu vực sông Cửu Long; xây dựng, rà soát quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê (sông Hồng - Thái Bình, sông Mã, sông Cả, các sông khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng, các sông khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long); quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước và hạ tầng thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh như sông Cả, sông Ba, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Kon - Hà Thanh, sông Trà Khúc...

Trong 5 năm tới, cơ sở dữ liệu về đê điều; phòng, chống thiên tai; thủy lợi; khí tượng thủy văn; tài nguyên nước được rà soát, cập nhật thông tin, nâng cấp phù hợp với nền tảng số ngành nông nghiệp và môi trường, địa giới hành chính phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

Đối với công tác ứng phó thiên tai, bộ sẽ tập trung tổ chức ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin này cho các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định, đồng thời tích cực phối hợp với ủy ban nhân dân và ban chỉ huy phòng thủ dân sự của các tỉnh, thành phố nhằm tham gia ứng phó thiên tai kịp thời trên từng địa bàn.

Trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bộ sẽ chủ động triển khai khắc phục hậu quả trong phạm vi quản lý của mình, đồng thời sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu. Bộ chịu trách nhiệm tổng hợp, thống kê, đánh giá và công bố số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra đối với riêng ngành nông nghiệp, môi trường cũng như trên phạm vi cả nước.

Để phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp, kế hoạch xác định bộ sẽ tiến hành huy động các nguồn lực của Nhà nước theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, song song với việc tổ chức theo dõi, kiểm tra quá trình tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện.

Ngoài ra, việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, thu gom và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra cũng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện nghiêm túc.

Về nguồn vốn thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ ưu tiên sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế (cho công tác hoàn thiện cơ chế, truyền thông, duy tu bảo dưỡng đê điều, xử lý khẩn cấp sự cố) và vốn dự phòng ngân sách trung ương. Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ thu hút từ các tổ chức quốc tế cho dự án kỹ thuật, nâng cao năng lực dự báo và tái thiết sau thiên tai./.

Theo TTXVN