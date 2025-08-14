Bộ Nội vụ cử 34 cán bộ về địa phương hỗ trợ giải quyết các vấn đề ở cấp xã

Bộ Nội vụ cử 34 công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc cơ quan này tăng cường về địa phương. Mục đích là để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại điểm tiếp nhận xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 878/QĐ-BNV về việc cử công chức tăng cường về địa phương.

Theo đó, Bộ Nội vụ cử 34 công chức là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tăng cường về địa phương để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian cử về tăng cường cho địa phương là 2 tháng, từ ngày 20/8/2025 đến ngày 20/10/2025.

Công chức, viên chức được cử tăng cường về địa phương có nhiệm vụ là trực tiếp làm việc, phối hợp với Sở Nội vụ, các phòng, ban, đơn vị chức năng của địa phương để nắm tình hình chung, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ ở cấp xã trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Cùng với đó, nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giữ liên hệ chặt chẽ với Tổ công tác của Bộ, với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ liên quan; chủ động xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, tổ công tác đối với các vấn đề chưa rõ, chưa có quy định hoặc hướng dẫn.

Đồng thời, các công chức cũng cần chủ động tham mưu, đề xuất với tổ công tác và lãnh đạo Bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần và báo cáo tổng hợp cuối đợt công tác gửi Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ), làm cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo.

Chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của Bộ; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định, quy chế, kế hoạch của Bộ Nội vụ về cử cán bộ tăng cường về địa phương và của cơ quan, đơn vị, địa phương được cử đến công tác.

Ngoài ra, các công chức được cử tăng cường cho địa phương cần có những kiến nghị, đề xuất với Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) các biện pháp hỗ trợ và giải pháp cần thiết để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong danh sách 34 cán bộ, chuyên viên của Bộ Nội vụ về hỗ trợ các địa phương, có 2 cán bộ của Vụ Pháp chế và Vụ Kế hoạch-Tài chính tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh. Với 32 tỉnh, thành phố còn lại, mỗi địa phương sẽ có một công chức về hỗ trợ.

Theo Báo Nhân Dân