Thanh Hóa công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa thông báo môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn, THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.

Thi sính tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.

Theo thông báo, môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là môn Tiếng Anh.

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027, học sinh sẽ thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn thi chuyên.

Thông báo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Sở GD&ĐT đề nghị các xã, phường, nhà trường có cấp học THCS phổ biến tới tất cả học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ giáo viên được biết về môn thi thứ ba; Trường THPT Chuyên Lam Sơn, các trường THPT Dân tộc nội trú, các trường THPT công lập chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 theo yêu cầu.

Phong Sắc