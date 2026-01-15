Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Thanh Hóa công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Phong Sắc
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa thông báo môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn, THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa thông báo môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn, THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Thi sính tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.

Theo thông báo, môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Dân tộc nội trú, THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là môn Tiếng Anh.

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027, học sinh sẽ thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn thi chuyên.

Thanh Hóa công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Thông báo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Sở GD&ĐT đề nghị các xã, phường, nhà trường có cấp học THCS phổ biến tới tất cả học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ giáo viên được biết về môn thi thứ ba; Trường THPT Chuyên Lam Sơn, các trường THPT Dân tộc nội trú, các trường THPT công lập chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 theo yêu cầu.

Phong Sắc

Từ khóa:

#Trường THPT chuyên Lam Sơn #Thi tuyển sinh lớp 10 THPT #Năm học #Thanh hóa #Tuyển sinh vào lớp 10 #Thông báo #Công bố #Học sinh #Đào tạo #Kỳ thi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, ưu tiên phương thức kết hợp

Nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, ưu tiên phương thức kết hợp

Giáo dục
Đến thời điểm này, nhiều cơ sở đào tạo đã thông báo phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Trong đó, một số trường dừng tuyển sinh một số tổ hợp cũ, bổ sung tổ hợp mới; tăng cường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh