“Lá chắn mềm” nơi biên cương

“Giữ biên giới không chỉ là giữ từng cột mốc, từng đường tuần tra, mà còn là giữ cho lòng dân yên”, Thượng tá Lê Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Tén Tằn nói như vậy.

Cán bộ Đồn BPCK Tén Tằn động viên, thăm hỏi các gia đình trên địa bàn bị thiệt hại do mưa bão.

Xác định rõ điều đó, những người lính quân hàm xanh nơi đây luôn nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho bà con vùng biên. Không dừng lại ở những buổi tuyên truyền khô cứng hay văn bản hành chính, cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì tìm những cách làm phù hợp với từng bản làng, từng dân tộc, để mỗi lời nói, việc làm thấm dần vào đời sống của bà con.

Đồn BPCK Tén Tằn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 23,292km đường biên giới tiếp giáp với cụm bản Sốp Hào, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Địa bàn gồm có 7 bản với 889 hộ, hơn 4.000 nhân khẩu sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm trên 94%. Đơn vị luôn xác định muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới phải xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt.

Nằm cách trung tâm xã Tén Tằn hơn 7km, bản Đoàn Kết hiện có 165 hộ, 752 nhân khẩu người dân tộc Khơ Mú sinh sống. Những năm trước đây, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cuộc sống của người dân bản Đoàn Kết gặp rất nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp. Chỉ huy Đồn BPCK Tén Tằn đã quyết định thành lập một tổ công tác cùng ăn, cùng ở với đồng bào. Những người lính mang quân hàm xanh của tổ công tác ở bản Đoàn Kết đã cùng với ban quản lý bản tuyên truyền, hướng dẫn cho đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết cách áp dụng khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, đặc biệt là cách gieo trồng, chăm sóc cây lúa nước; đồng thời, giúp các hộ gia đình xây dựng mô hình phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng - rừng. Nhờ vậy, cuộc sống người dân từng bước được cải thiện, nhiều hộ từ chỗ đói nghèo, nay không những đủ ăn mà còn mua sắm nhiều tiện nghi phục vụ cuộc sống. Cũng như bản Đoàn Kết, các bản khác như Na Khà, Chiên Pục, Piềng Mòn, Chiềng Cồng, Buốn... đều có sự chung tay góp sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Tén Tằn trong công tác xóa đói, giảm nghèo, XDNTM.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ sinh kế, đơn vị còn dành nhiều tâm sức cho công tác an sinh xã hội. Để có những căn nhà mới được xây dựng, sửa chữa cho các hộ nghèo, hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để giúp dân dựng nhà, vận chuyển vật liệu giữa núi rừng hiểm trở. Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” được duy trì đều đặn, chắp cánh ước mơ đến lớp cho hàng chục học sinh vùng biên. Mỗi dịp tết đến, xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” lại mang theo gạo, áo ấm, quà tết và cả những cái bắt tay, nụ cười ấm áp của bộ đội đến với từng nhà. Bên cạnh đó, công tác dân vận được triển khai sâu rộng với việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, sinh hoạt tại chi bộ bản, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Chính từ sự gần gũi, sẻ chia ấy, niềm tin của bà con đối với bộ đội biên phòng ngày càng bền chặt, trở thành “lá chắn mềm” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Khi chúng tôi đến đơn vị, phần lớn quân số của Đồn BPCK Tén Tằn đều đang được triển khai về các khu dân cư để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Lê Duy Lượng, Chính trị viên Đồn BPCK Tén Tằn cho biết: "Đơn vị quản lý, bảo vệ 23,292km đường biên giới, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Tén Tằn. Cùng với đó còn được giao phụ trách, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với dân cư đông đúc, nhiều thành phần dân tộc. Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên, nhưng cùng với đó cũng tiềm ẩn những nguy cơ của tội phạm, vi phạm pháp luật".

Chỉ tính trong năm 2025, Đồn BPCK Tén Tằn đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn lượt người; phối hợp xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương; tổ chức tuyên truyền theo mô hình “Loa kéo Biên phòng”; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đặc biệt để vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ...

Với những người lính quân hàm xanh, mỗi cột mốc không chỉ là một dấu mốc trên bản đồ mà là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, là mệnh lệnh không lời phải gìn giữ bằng ý chí và trách nhiệm cao nhất. Những dấu chân in hằn trên sườn núi, con suối vì thế trở thành minh chứng sống động cho sự bền bỉ, kiên cường của lực lượng biên phòng nơi biên viễn. Hằng năm, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn và của nước bạn Lào tăng cường tuần tra đơn phương, song phương bảo vệ biên giới, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Giữa mây núi đại ngàn nơi biên cương Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh vẫn ngày đêm lặng lẽ giữ bình yên. Họ giữ biên giới không chỉ bằng đôi chân tuần tra, mà hơn hết, bằng cả trái tim gắn bó với mảnh đất và con người miền biên viễn.

Bài và ảnh: Hoàng Lan