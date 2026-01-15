Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường trong thanh, thiếu niên

Tai nạn thương tích rất dễ xảy ra ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, vì các em thường hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng, tránh. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho các em là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Lợi, phường Sầm Sơn giao lưu hỏi - đáp tại diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

Để trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ, Đoàn thanh niên phường Nam Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức lớp tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước và dạy bơi miễn phí cho 30 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tham gia tập huấn, các em thiếu nhi đã được tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bơi lội, như: tập thở đúng cách khi tiếp xúc trực tiếp với nước; các kỹ thuật bơi thông dụng, cách xử lý khi bị đuối nước do chuột rút, xử lý nhanh các tình huống nguy hiểm, bất ngờ khi bơi.

Cùng với phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường cũng là vấn nạn nhức nhối để lại những tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý và thể chất của trẻ. Do đó, bằng nhiều cách làm khác nhau, các trường học đang đẩy mạnh việc kết nối, truyền thông nhằm đẩy lùi, ngăn chặn.

Tại xã Tân Thành, Công an xã và Đoàn thanh niên xã đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Luận Khê tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với chủ đề “Truyền thông phòng, chống bạo lực học đường và tuyên truyền pháp luật cho học sinh” cho hơn 450 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại buổi truyền thông, đại diện Công an xã đã trao đổi, thông tin về những hậu quả, tác hại và nguyên nhân xảy ra các vụ bạo lực học đường; biện pháp, kỹ năng để phòng tránh, ngăn chặn các vụ việc bạo lực học đường trong trường học. Với hình thức tuyên truyền sáng tạo, tình huống cụ thể kết hợp hình thức đối thoại, hỏi - đáp, đi thẳng vào những vấn đề nóng mà xã hội quan tâm đã tạo sân chơi bổ ích, không khí theo dõi hăng say, sôi nổi trong cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại phường Sầm Sơn, Đoàn thanh niên phường đã phối hợp với Công an phường, Trường THPT Nguyễn Thị Lợi tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”. Tại diễn đàn, đại diện Công an phường đã truyền đạt các nội dung trọng tâm liên quan đến vấn đề bạo lực học đường; đồng thời hướng dẫn học sinh một số kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường... Các đoàn viên, thanh niên đã giao lưu, trao đổi sôi nổi về thực trạng và nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, hậu quả của hành vi bạo lực học đường, các giải pháp để hạn chế bạo lực học đường; phương pháp xây dựng tình bạn đẹp, cách giải quyết các mâu thuẫn trong trường học.

Ngay từ đầu năm 2026, với việc xác định công tác phòng, chống tai nạn thương tích; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn. Đồng thời, chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phù hợp với các khối trường học và thực tiễn tại địa phương, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn. Toàn đoàn đã tổ chức 1.250 hoạt động với gần 96.000 lượt thanh, thiếu nhi tham gia, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nhân văn trong giới trẻ. Năm 2025, toàn đoàn đã tổ chức 500 hoạt động tuyên truyền pháp luật, thu hút 80.000 lượt thanh, thiếu niên tham gia.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, Tỉnh đoàn cũng luôn tích cực đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tổ chức tập huấn; hội nghị, các cuộc thi trực tuyến, triển khai các mô hình mới; lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, không gian tuyên truyền tại các đại hội, hội nghị; tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến...

Việc đa dạng hóa, đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp bộ đoàn đã tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận, tiếp thu kiến thức pháp luật, đảm bảo thực hiện quyền của công dân về tiếp cận thông tin. Qua đó góp phần tác động, làm thay đổi, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên trong việc chấp hành quy định pháp luật; phòng, chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường. Đồng thời, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh cho biết: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, Tỉnh đoàn đã và đang triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đã xây dựng. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường trong thanh, thiếu nhi. Phối hợp với gia đình, nhà trường, các sở, ngành liên quan xây dựng môi trường, sân chơi, không gian an toàn, lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu niên. Đồng thời, chú trọng tăng cường phối hợp mở các lớp tập huấn, trang bị kỹ năng để phòng, tránh, ngăn chặn các vụ việc bạo lực học đường trong trường học, tai nạn thương tích trong trẻ em.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt