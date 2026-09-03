Bộ Nội vụ: Báo cáo rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178 trước ngày 15/9

Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 9624/BNV-TCBC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Các cơ quan, tổ chức phải làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan trong việc xác định đối tượng và tuân thủ quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc đối với từng trường hợp cụ thể theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn hành chính của Bộ Nội vụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công văn của Bộ Nội vụ được ban hành dựa trên ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiến hành rà soát tổng thể toàn bộ các trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc giải quyết chính sách theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Các cơ quan, địa phương phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả rà soát này, bảo đảm việc giải quyết chính sách được thực hiện đúng đối tượng, đúng trình tự và thủ tục pháp lý quy định, đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại khoản 1 và khoản 2 của Văn bản số 8183/VPCP-TCCV.

Đối với các Bộ, ngành và địa phương thuộc diện rà soát theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ yêu cầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến đơn vị mình.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức phải làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan trong việc xác định đối tượng và tuân thủ quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc đối với từng trường hợp cụ thể theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn hành chính của Bộ Nội vụ. Căn cứ theo thẩm quyền quyết định, các đơn vị có trách nhiệm đưa ra ý kiến phản hồi cụ thể đối với từng trường hợp sai sót hoặc vi phạm được chỉ ra tại Báo cáo số 1212/BC-KTNN của Kiểm toán Nhà nước.

Bộ Nội vụ đặc biệt lưu ý, trong quá trình thực hiện tổng rà soát, thanh tra và kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót, các cơ quan và địa phương phải báo cáo chi tiết và lập ngay phương án khắc phục kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền xử lý, các đơn vị cần báo cáo rõ ràng bằng văn bản để Bộ Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

Báo cáo kết quả tổng rà soát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương phải được gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/9 để kịp thời tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định./.

Theo TTXVN