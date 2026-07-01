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Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026

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Sáng nay, 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026

Sáng nay, 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026

Thí sinh dự thi môn thi cuối của kỳ thi. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Hệ thống quản lý thi, cổng thông tin điện tử của các sở giáo dục và đào tạo.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh trong việc tra cứu điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan báo chí để hỗ trợ công bố điểm thi.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong các ngày 11 và 12/6. Kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với trên 1,22 triệu thí sinh, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 em so với năm 2024.

Điểm thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển sinh.

Theo quy định mới áp dụng từ năm nay, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi trong Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng) mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.

Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2/7 đến 14/7. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng./.

Theo TTXVN

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