Bộ đội biên phòng với công tác “Dân vận khéo”

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Tam Chung hỗ trợ con giống nuôi cho người dân xã Tam Chung.

Mô hình dân vận khéo được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo thực hiện khá thành công. Trung tá Mai Tri Thức, Chính trị viên phó đồn cho biết: “Đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, qua đó nhận thức của người dân được nâng lên, là yếu tố quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, đơn vị đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiều chương trình, mô hình trong lực lượng BĐBP, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc”.

Để giúp người dân phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Na Mèo và xã Sơn Thủy triển khai hiệu quả chương trình giao đất, giao rừng, kiến thiết nương rẫy giúp bà con phát triển sản xuất; tiến hành sắp xếp ổn định dân cư; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt, đơn vị đã nghiên cứu, thí điểm thành công và nhân rộng các mô hình sản xuất lúa nước, trồng vầu và nuôi nhốt gia súc, gia cầm vùng đồng bào dân tộc Mông ở các bản Mùa Xuân, Xía Nọi và Ché Lầu. Từ sự tư vấn, hỗ trợ của các chiến sĩ biên phòng, nhiều gia đình trong các bản đã mạnh dạn chuyển sang canh tác lúa nước 2 vụ cho năng suất cao. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo còn triển khai tốt các mô hình an sinh xã hội; phối hợp trao tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”, mỗi năm đồn đã giúp đỡ cho 6 em học sinh với số tiền hỗ trợ 27 triệu đồng và nhận nuôi 1 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị...

“Nút thắt” thoát nghèo của bà con nơi vùng biên cương được BĐBP “hóa giải” bằng nhiều mô hình. Tùy từng gia đình, từng thổ nhưỡng ở mỗi khu vực mà các đơn vị đồn biên phòng triển khai giúp bà con bằng những mô hình sát thực, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, từ việc hướng dẫn hỗ trợ, giúp đỡ của BĐBP trong quá trình sản xuất, người dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao ý thức về sản xuất hàng hóa, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa bàn đóng quân.

Để tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng điểm mô hình “Bản sáng vùng biên”, tập trung thực hiện những nội dung như: Tuyên truyền, vận động Nhân dân thôn, bản chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tham mưu, phối hợp để củng cố cấp ủy, chi bộ, ban quản lý bản và ban công tác mặt trận thôn, bản trong sạch, vững mạnh; hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, trồng rừng; mở rộng, bê tông hóa đường giao thông thôn, bản, hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng công cộng và các công trình dân sinh có giá trị khác...

Chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tích cực xây dựng củng cố cơ sở chính trị, tham gia giúp dân phát triển kinh tế, XDNTM; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh với nhiều chương trình, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nổi bật như mô hình “Tay kéo Biên phòng”, “Tiết học biên cương”, “Bữa sáng biên giới”, “Phiên chợ không đồng”, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án "Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; trạm quân dân y kết hợp...

Có thể thấy, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, trong quá trình triển khai công tác “Dân vận khéo”, BĐBP đã góp phần giúp đồng bào vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống mới, tăng cường niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và củng cố tình đoàn kết quân - dân nơi biên cương của Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, vai trò, vị trí của BĐBP ở khu vực biên giới ngày càng được khẳng định. Đây cũng là nhân tố tích cực, giúp BĐBP các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Hoàng Lan