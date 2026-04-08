Bộ Công Thương lấy ý kiến điều chỉnh khung giờ cao điểm trong tính giá điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Bộ trưởng quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, làm căn cứ tính giá điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện theo thời gian.

Theo dự thảo, khung giờ cao điểm được điều chỉnh theo mùa. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4 và từ tháng 9 đến tháng 12, giờ cao điểm áp dụng từ 14h đến 19h các ngày từ thứ hai đến thứ bảy.

Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, giờ cao điểm được chia thành hai khoảng là từ 14h30 đến 16h30 và từ 19h30 đến 22h30, cũng áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy; riêng chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ thấp điểm được đề xuất từ 0h đến 6h hằng ngày, kéo dài 6 giờ. Các khoảng thời gian còn lại được tính là giờ bình thường, tương ứng 13 giờ/ngày đối với các ngày từ thứ hai đến thứ bảy và 18 giờ/ngày đối với chủ nhật.

So với quy định hiện hành, dự thảo mới có sự thay đổi đáng kể khi không còn áp dụng một khung giờ cao điểm cố định quanh năm. Hiện nay, giờ cao điểm đang được xác định vào các khoảng 9h30-11h30 và 17h-20h; giờ bình thường từ 4h-9h30, 11h30-17h và 20h-22h; giờ thấp điểm từ 22h đến 4h sáng hôm sau.

Việc điều chỉnh khung giờ cho thấy nhu cầu tiêu thụ điện có xu hướng dịch chuyển sang buổi chiều và tối muộn, đặc biệt trong các tháng mùa nắng nóng. Các khung giờ này là cơ sở để tính giá điện theo thời gian sử dụng, trong đó giá điện giờ cao điểm thường cao nhất, còn giờ thấp điểm thấp nhất.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm triển khai của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trước ngày 15/10 hằng năm hoặc khi biểu đồ phụ tải hệ thống điện có biến động, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh khung giờ áp dụng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) sẽ phối hợp với EVN cung cấp dữ liệu về công suất, sản lượng, biểu đồ phụ tải và các thông tin liên quan để phục vụ việc tính toán. Đồng thời, trước ngày 15/10 hằng năm hoặc khi cần thiết, NSMO cũng báo cáo Bộ Công Thương về đề xuất điều chỉnh khung giờ của hệ thống điện quốc gia.

Hiện nay, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường chủ yếu áp dụng đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh, với mức giá điện khác nhau theo từng cấp điện áp và thời gian sử dụng. Đối với nhóm hành chính sự nghiệp, giá điện được áp dụng theo cấp điện áp, còn khách hàng sinh hoạt vẫn tính theo bậc thang hoặc công tơ trả trước./.

Theo TTXVN