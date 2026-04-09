Bộ CHQS tỉnh: Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình quốc phòng năm 2026

Chiều ngày 9/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình quốc phòng và trụ sở Ban CHQS cấp xã năm 2026. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy; Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các Phòng, ban, cơ quan Bộ CHQS tỉnh; đại diện Chỉ huy và cán bộ chỉ huy 05 Ban CHPT Khu vực; Đại diện lãnh đạo UBND, phòng Kinh tế hạ tầng, Chỉ huy trưởng các xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án quốc phòng trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí nguồn lực và sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

Đại diện các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo các địa phương đã tham gia ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh thu hồi, giao đất, bổ sung quy hoạch bảo đảm đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; để triển khai ngay khi được phê duyệt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng trong năm 2026.

Ngọc Lê (CTV)