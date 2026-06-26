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Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026

Ngọc Lê (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/6, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 26/6, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Sở Nội vụ, Công an tỉnh.

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo chính quyền địa phương đánh giá cao.

Nổi bật là đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương như: Đề án về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; Đề án phòng thủ dân sự; Đề án xây dựng công trình chiến đấu; Đề án về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân trong hoạt động kinh tế biển...

Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và giao nhận quân với 3.850 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức sắp xếp kiện toàn 166 ban CHQS xã, phường gắn với thành lập các đơn vị dân quân thường trực đi vào hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị cho 41 xã, phường diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026

Đại biểu dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Triển khai có hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.

Công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính được thực hiện đồng bộ; hoạt động đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự tiếp tục được đẩy mạnh đi vào chiều sâu vững chắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời đề xuất một số chủ trương, giải pháp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời yêu cầu 6 tháng cuối năm 2026, Bộ CHQS tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập, tuyển quân và xây dựng lực lượng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chiến đấu.

Chủ động lực lượng, phương tiện, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới; nâng cao chất lượng công tác Đảng, chính trị; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số và quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen cho 4 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen cho 4 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025-2026.

Ngọc Lê (CTV)

Từ khóa:

#Bộ chqs tỉnh #6 tháng đầu năm #Ban thường vụ tỉnh ủy #Chính sách hậu phương quân đội #Chính quyền địa phương #Đại tá #công tác xây dựng Đảng #Cải cách hành chính #Triển khai #Sẵn sàng chiến đấu

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