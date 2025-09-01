(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/9, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan đối với cán bộ. Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao quyết định thăng quân hàm cho 6 đồng chí

Sáng 1/9, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan đối với cán bộ. Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao quyết định thăng quân hàm cho 6 đồng chí

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng và các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Quyết định thăng quân hàm cho 6 đồng chí.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tá lên cấp Thượng tá cho 6 đồng chí.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao quyết định thăng quân hàm cho 6 đồng chí

Đại tá Vũ Văn Tùng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được thăng quân hàm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tùng chúc mừng, biểu dương các đồng chí được thăng quân hàm đợt này. Trong thời gian qua, các đồng chí đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khẳng định đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đồng chí trên cương vị chức trách được giao, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết cùng với cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xuân Hùng (CTV)


Xuân Hùng (CTV)

Từ khóa: Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa Thăng quân hàm trao quyết định Ban thường vụ tỉnh ủy Đảng ủy quân sự tỉnh Đại tá Công bố Cán bộ Bộ quốc phòng nhiệm vụ được giao

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app