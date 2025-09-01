Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trao quyết định thăng quân hàm cho 6 đồng chí

Sáng 1/9, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan đối với cán bộ. Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vũ Văn Tùng và các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Quyết định thăng quân hàm cho 6 đồng chí.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tá lên cấp Thượng tá cho 6 đồng chí.

Đại tá Vũ Văn Tùng phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí vừa được thăng quân hàm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tùng chúc mừng, biểu dương các đồng chí được thăng quân hàm đợt này. Trong thời gian qua, các đồng chí đã không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khẳng định đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đồng chí trên cương vị chức trách được giao, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết cùng với cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xuân Hùng (CTV)