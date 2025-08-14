Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa, sáng 14/8, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Đại đội Thông tin và Đại đội Trinh sát cơ giới thuộc Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và đoàn công tác kiểm tra báo động công tác sẵn sàng chiến đấu kíp xe của Đại đội Trinh sát cơ giới.

Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ, quân số, trang bị, khí tài; báo động công tác SSCĐ các kíp xe, khả năng cơ động, xử trí các tình huống, công tác huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và chấp hành điều lệnh, nền nếp chính quy.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị; bảo đảm thông tin thông suốt, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ và yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý kỷ luật, bảo đảm SSCĐ cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ngọc Lê (CTV)