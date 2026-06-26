Bờ Biển Ngà làm nên lịch sử, Ecuador gây sốc trước tuyển Đức; Nguyễn Tài Lộc tự hào khi lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam

Thái Nguyên lần đầu tiên đăng cai tổ chức trận giao hữu quốc tế của Đội tuyển Việt Nam; Man City chiêu mộ thành công Elliot Anderson với mức giá kỷ lục; Lịch thi đấu World Cup 2026: Loạt trận quyết định ngày 26/6 và rạng sáng 27/6... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (26/6).

Thái Nguyên lần đầu tiên đăng cai tổ chức trận giao hữu quốc tế của ĐT Việt Nam

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa họp bàn kế hoạch phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar vào ngày 18/7 tới.

Sân Thái Nguyên có cơ sở vật chất khang trang.

Đây là dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên Thái Nguyên đăng cai một trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia, sự kiện không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của người hâm mộ địa phương mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh tỉnh.

Công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai trên các mặt từ an ninh, hậu cần, y tế đến cơ sở vật chất. Hai đội tuyển dự kiến sẽ hội quân tại Thái Nguyên từ ngày 15/7. Đây được đánh giá là màn tổng duyệt quan trọng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng trước thềm AFF Cup 2026.

Nguyễn Tài Lộc tự hào khi lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam

Trong buổi tập chiều 25/6, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc (tên cũ là Geovane Magno) đã có những chia sẻ đầy xúc động sau lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Chân sút 31 tuổi bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi được khoác áo đội tuyển, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực tập luyện chăm chỉ để đáp lại niềm tin của ban huấn luyện.

Tân binh Nguyễn Tài Lộc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong buổi tập chiều 25/6. (Ảnh: VFF).

Nhờ sự hỗ trợ từ các đồng đội và sự đồng hành của những cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên, Tài Lộc nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Với kinh nghiệm dày dạn tại V.League và thể hình lý tưởng, anh được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh cùng sự đa dạng cho hàng công của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026.

Bờ Biển Ngà làm nên lịch sử, Ecuador gây sốc trước tuyển Đức tại bảng E

Loạt trận cuối bảng E World Cup 2026 đã mang đến những kết cục đầy cảm xúc. Bờ Biển Ngà đã viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng knock-out sau 4 lần dự giải, nhờ chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Curacao với cú đúp của Nicolas Pepe.

Bờ Biển Ngà giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng E (Ảnh: FIFA).

Với kết quả này, “Những chú voi” giành ngôi nhì bảng, trong khi Curacao chính thức chia tay giải đấu.

Ecucador giành chiến thắng trước ĐT Đức thi đấu không quá quyết tâm sau khi chắc chắn nhất bảng.

Ở trận đấu cùng giờ, Ecuador đã tạo nên địa chấn khi lội ngược dòng đánh bại đội đầu bảng Đức với tỷ số 2-1, dù Đức vẫn giữ vững ngôi đầu. Chiến thắng quả cảm giúp Ecuador giành tấm vé quý giá vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, đồng thời chấm dứt chuỗi trận không thắng trước các đối thủ châu Âu tại World Cup của họ.

Man City chiêu mộ thành công Elliot Anderson với mức giá kỷ lục

Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest với mức phí cố định 116 triệu bảng (153 triệu USD).

Elliot Anderson (trái) tranh bóng với Antoine Semenyo trong trận Anh hòa Ghana 0-0 ở bảng L World Cup 2026 trên sân Boston tại Foxborough, bang Massachusetts, ngày 23/6. Ảnh: AP

Thương vụ này chính thức biến Anderson trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử, vượt qua cột mốc 100 triệu bảng của Jack Grealish. Hiện tại, tiền vệ 23 tuổi đang cùng tuyển Anh dự World Cup 2026 và đã được phép kiểm tra y tế tại New York để hoàn tất các điều khoản cá nhân.

Sau hai mùa giải tỏa sáng tại Forest, Anderson được Man City kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Bernardo Silva nhờ khả năng điều tiết, thoát pressing và thể lực ấn tượng. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm bổ sung cầu thủ “homegrown” chất lượng cho đội hình của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu World Cup 2026: Loạt trận quyết định ngày 26/6 và rạng sáng 27/6

Loạt trận World Cup 2026 trong ngày 26/6 và rạng sáng 27/6 hứa hẹn diễn ra đầy kịch tính với những tấm vé đi tiếp cuối cùng.

Lúc 9h00 sáng ngày 26/6, tại bảng D, chủ nhà Mỹ sẽ tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi trận chiến sống còn giữa Paraguay và Australia sẽ quyết định trực tiếp cái tên thứ hai giành quyền đi tiếp.

Rạng sáng 27/6, lúc 2h00, tâm điểm bảng I sẽ là màn so tài phân định ngôi đầu giữa Pháp và Na Uy, cuộc đối đầu được mong đợi giữa hai ngôi sao Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Trận đấu giữa Na Uy và Pháp diễn ra vào lúc 2h ngày 27/6 (Ảnh: Khelnow).

Cùng thời điểm đó, Senegal và Iraq sẽ chạm trán nhau với hy vọng giành chiến thắng để nuôi mục tiêu lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tất cả các trận đấu đều được tường thuật trực tiếp trên hệ thống VTV và ứng dụng VTVGo.

HS