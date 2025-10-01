Bộ ba Đông Á Thanh Hóa được triệu tập lên U23 Việt Nam; Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League: loạt ông lớn gây thất vọng, Mbappe và Griezmann đi vào lịch sử

Rạng sáng 1/10, loạt trận vòng phân hạng Champions League chứng kiến nhiều bất ngờ lớn.

Dàn sao đắt giá của Liverpool có ngày thi đấu nhạt nhòa.

Trên sân nhà, Galatasaray gây địa chấn khi đánh bại Liverpool 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Victor Osimhen. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của “Lữ đoàn đỏ” chỉ trong một tuần, khiến HLV Arne Slot chịu áp lực nặng nề.

Mourinho bất lực trong ngày trở lại Stamford Bridge.

Tại Stamford Bridge, Chelsea vượt qua Benfica 1-0 nhờ pha phản lưới của Richard Rios. Jose Mourinho bất lực trong ngày trở lại nước Anh, khi đội bóng Bồ Đào Nha không tung ra nổi cú sút trúng đích nào.

Griezmann ghi bàn thứ 200 cho CLB chủ quản.

Ở Madrid, Atletico đại thắng Frankfurt 5-1. Griezmann ghi bàn thứ 200 cho CLB, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội. Bayern Munich cũng có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Pafos, với dấu ấn của Harry Kane (2 bàn) và Nicolas Jackson – người lần đầu lập công trong màu áo mới.

Tại Pháp, Marseille hạ Ajax 4-0, trong đó Greenwood ghi bàn và Aubameyang rực sáng với 2 kiến tạo, 1 bàn thắng.

Real Madrid thắng tưng bừng trên sân khách.

Ngôi sao sáng nhất loạt trận là Mbappe khi lập hat-trick giúp Real Madrid thắng Kairat 5-0. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League có 3 cú hat-trick trên sân khách, tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một châu Âu hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam trẻ hóa lực lượng, bộ ba Đông Á Thanh Hoá được triệu tập lên U23 Việt Nam

Ngày 30/9, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 24 cầu thủ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, có tới 8 gương mặt U23 vừa vô địch Đông Nam Á 2025 góp mặt, như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Bắc...

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và các trụ cột giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh được kỳ vọng mang lại sự mới mẻ, ổn định và chiều sâu chiến thuật. ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ 4/10 tại TP.HCM, thi đấu lượt đi trên sân Gò Đậu (9/10) và lượt về ở Thống Nhất (14/10). Vé được bán online qua ứng dụng OneU và trực tiếp tại sân với hai mệnh giá 200.000 – 400.000 đồng.

Văn Thuận cùng 2 đồng đội Thái Sơn và Ngọc Mỹ tiếp tục góp mặt ở đợt tập trung tiếp theo của U23 Việt Nam.

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam triệu tập lực lượng tháng 10 với điểm nhấn là tiền vệ Việt kiều Nguyễn Vadim (Đà Nẵng) lần đầu góp mặt. Cùng với đó, 3 cầu thủ Đông Á Thanh Hóa: Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thái Sơn tiếp tục được triệu tập ở lần tập trung này.

Đội sẽ tập huấn tại UAE, giao hữu với U23 Qatar (ngày 9 và 13/10) để chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Becamex TPHCM thay tướng giữa mùa sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp

Sau trận thua Đà Nẵng và bị loại khỏi Cúp quốc gia, HLV Nguyễn Anh Đức đã xin từ chức và được lãnh đạo CLB Becamex TPHCM chấp thuận. Thành tích bết bát với 4 trận thua liên tiếp ở V-League khiến đội bóng buộc phải thay đổi.

Ông Đặng Trần Chỉnh (bên trái) và chủ tịch CLB Becamex TPHCM, ông Hồ Hồng Thạch. (Ảnh: Thanh Vũ)

Tạm thời, Tổng giám đốc CLB Đặng Trần Chỉnh sẽ phụ trách chuyên môn, trong khi trợ lý người Nhật Ueno Nubuhiro được đăng ký làm HLV trưởng để đáp ứng quy định bằng cấp. Ông Chỉnh vốn dày dạn kinh nghiệm khi từng nhiều lần ngồi ghế nóng ở Becamex Bình Dương.

Sắp tới, Becamex TPHCM sẽ phải đối mặt lịch thi đấu khó khăn khi gặp Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội FC và Ninh Bình.

Tin vắn nổi bật: HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch hai cầu thủ Brazil Geovane Magno và Janclesio Almeida của CLB Ninh Bình để tăng cường sức mạnh cho tuyển Việt Nam. Ngoài ra, Rimario, Patrik Lê Giang, Hendrio và Gustavo Santos cũng đang được xem xét. Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ không đăng ký thi đấu giai đoạn hai giải bóng chuyền VĐQG 2025 do chấn thương, chỉ tham gia với vai trò trợ lý HLV CLB Ninh Bình. Hiện đội vẫn chờ công bố danh sách chính thức ngày 6/10. Jose Mourinho chấp nhận mức lương thấp nhất sự nghiệp (6 triệu bảng/2 năm) để trở lại dẫn dắt Benfica sau 25 năm, với khát khao cống hiến hơn là tài chính, mang kỳ vọng tạo cú hích cho CLB.

