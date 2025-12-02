“Bình dân học vụ số” tại vùng cao

Trong bối cảnh nhiều xã vùng cao tỉnh Thanh Hóa còn hạn chế về hạ tầng viễn thông và điều kiện kinh tế - xã hội, phong trào “Bình dân học vụ số” đã được các địa phương triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tiễn. Mỗi xã, mỗi thôn bản đều tìm cách tháo gỡ khó khăn, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để bà con không còn cảm thấy xa lạ với công nghệ số.

Cán bộ xã Bát Mọt đến tận nhà hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng và dịch vụ số.

Bà Đỗ Thị Hương ở thôn Buồng đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Thành. Là người lớn tuổi, bà không thông thạo công nghệ và chưa từng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, càng chưa biết cách thao tác trên cổng dịch vụ công. “Chúng tôi là người già, trình độ học vấn cũng có hạn nên khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến chúng tôi rất lúng túng, không biết làm thế nào. Ở nhà con cháu cũng có chỉ qua nhưng rồi lại quên, đành phải lên UBND xã nhờ cán bộ hỗ trợ”, bà Hương chia sẻ.

Tại trụ sở UBND xã, bà được cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công hướng dẫn tận tình, từ cách kê khai thông tin đến các bước nộp hồ sơ điện tử. Chị Hà Thị Thanh, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã, cho biết: “Hầu hết người dân tại xã đều hạn chế trong việc sử dụng công nghệ cũng như là các thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Vì vậy, hàng ngày, ngoài việc hỗ trợ giải quyết hồ sơ trực tiếp cho bà con, chúng tôi luôn cố gắng hướng dẫn người dân tập thực hiện các bước trên cổng dịch vụ công”.

Đặc biệt, tại đây luôn có sự đồng hành của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Với kiến thức công nghệ thông tin sẵn có, các bạn trẻ trở thành “cầu nối công nghệ”, kiên nhẫn hỗ trợ từng người dân, giúp bà con từng bước làm quen với thao tác trực tuyến. Nhờ đó, những công dân như bà Hương không còn cảm thấy e ngại, mà dần tin tưởng, chủ động hơn trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên Hà Minh Đức cho biết: “Tôi cùng các đoàn viên trong xã đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể cho người dân sử dụng các thao tác cơ bản để làm thủ tục trên cổng dịch vụ công trên cả điện thoại và máy tính. Việc này không chỉ nâng cao kiến thức công nghệ cho người dân, mà còn để làm giảm áp lực cho các cán bộ trong quá trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính”.

Ngoài ra, để nâng cao khả năng sử dụng công nghệ trong đời sống, UBND xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. “Thứ nhất, vận động đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Thứ hai, huy động các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền cho hội viên. Thứ ba, cán bộ tại trung tâm phục vụ hành chính công xã không chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ mà còn làm tốt vai trò hướng dẫn, giúp người dân nắm được kiến thức cơ bản để tự thực hiện thủ tục trực tuyến trong những lần sau”, Chủ tịch UBND xã Tân Thành Lê Hoàng Cường, cho biết.

Không chỉ xã Tân Thành, Bát Mọt cũng là một xã vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa, điều kiện về kinh tế, hạ tầng công nghệ thông tin còn khó khăn; tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại thông minh còn thấp, chưa kể việc thiếu kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ cũng là rào cản lớn. “Khi hướng dẫn bà con áp dụng công nghệ trong các hoạt động thiết thực như tham gia các hội nhóm zalo để cập nhật thông báo của xã hay thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, chúng tôi phải rất kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước một và thậm chí hướng dẫn nhiều lần bà con mới có thể thực hiện được”, ông Lục Văn Phương, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã cho biết.

Không những thế, chính quyền xã Bát Mọt còn nỗ lực “gỡ nút thắt” này bằng cách cử cán bộ “đưa công nghệ về tận bản”, đến tận nơi hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi sử dụng công nghệ. Xã cũng đang lên kế hoạch phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền lưu động đến từng bản làng, giúp người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng và dịch vụ số. Ông La Văn Chính ở thôn Chiềng chia sẻ: “Được trưởng thôn và cán bộ xã hướng dẫn, tôi đã biết tham gia vào các hội nhóm của xã để nhận được các thông tin về tình hình bão lũ, an ninh trật tự”.

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện. Theo kế hoạch, Thanh Hóa đề ra mục tiêu năm 2026 đạt 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số và kỹ năng số trên nền tảng VNelD. Đây không chỉ là một con số cụ thể, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc đưa công nghệ đến gần dân, để mỗi công dân có thể tận dụng, khai thác và thụ hưởng những thành quả mà khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mang lại.

Bài và ảnh: Phương Đỗ