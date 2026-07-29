Biệt thự hiện đại mái Nhật của chị Hà - Không gian sống đẳng cấp được Hưng Phú Thịnh kiến tạo trọn gói

Một ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là không gian phản ánh phong cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Với mong muốn sở hữu một tổ ấm sang trọng, hiện đại nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên, chị Hà đã tin tưởng lựa chọn Hưng Phú Thịnh là đơn vị thiết kế – thi công trọn gói biệt thự mái Nhật. Đây không chỉ là một công trình đẹp về hình thức mà còn mang đến giá trị sử dụng bền vững theo thời gian.

Kiến trúc hiện đại kết hợp mái Nhật thanh lịch

Ngay từ mặt tiền, căn biệt thự tạo dấu ấn bởi hình khối vuông vức, cân đối cùng hệ mái Nhật có độ dốc vừa phải. Thiết kế mái giúp công trình trở nên bề thế, sang trọng đồng thời phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam nhờ khả năng thoát nước nhanh, chống nóng hiệu quả.

Tông màu trắng chủ đạo được phối cùng các mảng ốp đá xám, lam gỗ và hệ cửa kính khổ lớn tạo nên tổng thể hài hòa, trẻ trung nhưng không kém phần đẳng cấp. Các đường chỉ đèn LED âm trần được bố trí tinh tế dưới mái hiên góp phần tôn lên vẻ đẹp hiện đại khi công trình về đêm.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị uy tín để hiện thực hóa ngôi biệt thự hiện đại hoặc các công trình nhà ở cao cấp, Hưng Phú Thịnh luôn sẵn sàng đồng hành từ khâu tư vấn, thiết kế đến thi công. Tham khảo ngay dịch vụ:

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Không gian mở kết nối thiên nhiên

Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc ưu tiên thiết kế mở. Hệ cửa kính lớn giúp tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác rộng rãi và thông thoáng cho toàn bộ không gian bên trong. Ban công tầng hai được bố trí bồn cây xanh chạy dài, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc vừa giúp điều hòa vi khí hậu.

Khoảng sân trước được quy hoạch hợp lý với thảm cỏ, lối dạo lát đá và cây cảnh bonsai, mang lại cảm giác thư thái ngay từ khi bước vào khuôn viên biệt thự.

Sân vườn và khu vực thư giãn ngoài trời đầy tiện nghi

Không chỉ chú trọng kiến trúc chính, Hưng Phú Thịnh còn đầu tư thiết kế cảnh quan đồng bộ.

Khu vực sân vườn được bố trí thêm một pavilion ngoài trời với thiết kế tối giản, sử dụng vật liệu gỗ và thép hiện đại. Đây là nơi lý tưởng để gia đình quây quần, tổ chức những buổi tiệc BBQ hay thưởng trà giữa không gian xanh mát.

Sự kết hợp hài hòa giữa cây xanh, đá tự nhiên và kiến trúc hiện đại tạo nên một tổng thể sống gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng của biệt thự cao cấp.

Công năng tối ưu cho gia đình hiện đại

Không gian được Hưng Phú Thịnh nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ.

Các khu vực phòng khách, bếp và phòng ăn được liên kết theo không gian mở, tạo sự kết nối giữa các thành viên. Hệ thống phòng ngủ được bố trí khoa học, đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Mỗi chi tiết đều được tính toán nhằm mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, thông thoáng và tối ưu diện tích.