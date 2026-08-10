Hơn 500 chuyên viên kinh doanh hội tụ tại sự kiện “Kick-off” An Thịnh Ecolakes

Ngày 10/8, Vincent Land Group - Chủ đầu tư dự án phối hợp cùng Alpha Land – Đơn vị Phát triển Kinh doanh tổ chức Lễ Kick-off dự án An Thịnh Ecolakes với chủ đề “Khai mở miền sống xanh”.

Lễ Kick-off dự án An Thịnh Ecolakes diễn ra trong không khí sôi động, quy tụ hơn 500 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối, đánh dấu sự khởi đầu của dự án An Thịnh Ecolakes. Sự kiện còn thể hiện quyết tâm của toàn hệ thống trong việc đưa dự án tiếp cận khách hàng và lan tỏa những giá trị của một khu đô thị sinh thái tại xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hơn 500 chuyên viên kinh doanh sẵn sàng chinh phục thị trường

Sự hội tụ của hơn 500 chuyên viên kinh doanh tại lễ Kick Off tạo nên không khí ra quân sôi động. Các đại lý phân phối đồng loạt thể hiện tinh thần quyết tâm, sẵn sàng nhập cuộc và đưa An Thịnh Ecolakes đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Đại diện Vincent Land Group phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc Vincent Land Group, đại diện chủ đầu tư, chia sẻ về định hướng phát triển và tâm huyết trong quá trình kiến tạo An Thịnh Ecolakes trở thành khu đô thị sinh thái kiểu mẫu tại Bỉm Sơn.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án hướng đến một không gian sống xanh, hiện đại và đồng bộ, phù hợp với nhu cầu của thế hệ cư dân mới. Cùng với định hướng phát triển dài hạn, chủ đầu tư chú trọng đến quy hoạch, hạ tầng và nền tảng pháp lý, tạo cơ sở để dự án phát triển bền vững.

Đại diện Alpha Land – Đơn vị Phát triển Kinh doanh dự án cũng khẳng định cam kết đồng hành cùng hệ thống phân phối trong suốt quá trình triển khai. Alpha Land sẽ đóng vai trò cầu nối giữa chủ đầu tư và thị trường, chủ động cập nhật thông tin, tiếp nhận phản hồi từ các đại lý và tham mưu cùng chủ đầu tư để hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ kinh doanh tiếp cận khách hàng.

Hệ thống đại lý thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong việc triển khai dự án An Thịnh Ecolakes.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng công bố hệ thống đại lý phân phối chiến lược gồm Mika Land, Mai Việt Land, SGO Green, STDC Group, An Việt Land và Hapi Home.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức Kick Off với sự tham gia của chủ đầu tư, Alpha Land và hệ thống đại lý. Tinh thần quyết tâm của hơn 500 chuyên viên kinh doanh đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ, chính thức mở đầu hành trình chinh phục thị trường của An Thịnh Ecolakes.

An Thịnh Ecolakes – Kiến tạo chuẩn sống xanh mới tại Bỉm Sơn

An Thịnh Ecolakes khu đô thị sinh thái kiểu mẫu đầu tiên tại Bỉm Sơn.

An Thịnh Ecolakes được quy hoạch trên quy mô 26,4ha, hướng đến hình thành một khu đô thị sinh thái đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư. Điểm nhấn của dự án là hồ điều hòa gần 1,7ha, kết hợp cùng hệ thống cảnh quan tạo nên không gian sống xanh và thư giãn cho toàn khu đô thị. Bên cạnh không gian mặt nước, dự án được quy hoạch hệ tiện ích All-in-One, hướng đến đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, mua sắm và chăm sóc đời sống của cộng đồng cư dân.

Các dòng sản phẩm tại An Thịnh Ecolakes gồm shophouse, liền kề và biệt thự, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng từ nhu cầu an cư đến kinh doanh và đầu tư. Với định hướng kết hợp giữa không gian sinh thái và nhịp sống đô thị hiện đại, An Thịnh Ecolakes hướng tới kiến tạo một chuẩn sống xanh mới tại Bỉm Sơn, trong bối cảnh khu vực đang có những chuyển biến về công nghiệp, đô thị và hạ tầng.

Lễ Kick Off “Khai mở miền sống xanh” không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho chiến dịch kinh doanh An Thịnh Ecolakes, mà còn thể hiện sự đồng hành giữa Vincent Land Group, Alpha Land và hệ thống phân phối, cùng hướng tới mục tiêu đưa dự án tiếp cận rộng hơn với thị trường và khách hàng.

NL