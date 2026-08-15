Dự án nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ tòa A3

Từ ngày 15/8, dự án Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside, phường Hàm Rồng, chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 616 căn hộ tại tòa A3. Việc công khai giá bán, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ cùng căn hộ mẫu ngay tại dự án giúp người dân thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn nhà ở phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Phối cảnh tổng thể dự án Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside, phường Hàm Rồng.

Dự án Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside gồm 2 phân khu A và B, quy mô gần 2.400 căn hộ. Sau các tòa A1, A2, chủ đầu tư tiếp tục mở bán tòa A3 với 616 căn hộ có diện tích từ 37,4 đến 69,9m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các hộ gia đình. Giá bán bình quân 19 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế VAT và 2% phí bảo trì.

Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội đến nộp hồ sơ đăng ký tại Dự án Lam Sơn Riverside.

Ngay trong ngày đầu tiếp nhận hồ sơ, nhiều người dân đã đến văn phòng giao dịch để tìm hiểu thông tin, hoàn thiện thủ tục, nộp hồ sơ đăng ký mua nhà. Chị Nguyễn Thị Trang, phường Hạc Thành, cho biết việc được làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, các thông tin về giá bán được công khai, minh bạch giúp chị yên tâm hơn. Theo chị, mức giá của dự án cũng phù hợp với thu nhập của gia đình.

Nhân viên tại phòng giao dịch dự án Lam Sơn Riversider tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đến đăng ký mua nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư là Công ty CP Vinaconex 21 tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ Tòa A3 từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Hồ sơ chỉ nhận trực tiếp tại văn phòng giao dịch của dự án. Chủ đầu tư khuyến cáo người dân không nộp hồ sơ thông qua bất kỳ tổ chức, cá nhân trung gian nào.

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trực tiếp tại văn phòng giao dịch của chủ đầu tư.

Một điểm thuận lợi cho người có nhu cầu mua nhà là căn hộ mẫu đã được hoàn thiện ngay cạnh văn phòng giao dịch và công trường. Sau khi tìm hiểu thủ tục, khách hàng có thể trực tiếp tham quan không gian, thiết kế căn hộ, đồng thời theo dõi thực tế tiến độ xây dựng. Qua đó, những thông tin về dự án không chỉ được tiếp cận qua hồ sơ, bản vẽ mà có thể được kiểm chứng trực quan ngay tại công trường.

Văn phòng giao dịch, khu căn hộ mẫu của dự án Lam Sơn Riverside có vị trí gần công trường thi công.

Bên cạnh không gian căn hộ, tòa A3 được bố trí các phòng chức năng, khu sinh hoạt cộng đồng, thương mại, khu vực để xe và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Theo tiến độ dự kiến, các căn hộ tòa A3 sẽ được hoàn thành, bàn giao vào quý III/2027.

Công trường thi công dự án Nhà ở xã hội Lam Sơn Riverside, phường Hàm Rồng.

Việc Dự án Lam Sơn Riverside tiếp tục đưa hơn 600 căn hộ ra thị trường góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội tại Thanh Hóa, tạo thêm cơ hội để người dân có nhu cầu tiếp cận nhà ở với thông tin, thủ tục và tiến độ được công khai ngay từ thời điểm đăng ký.

Khánh Hòa