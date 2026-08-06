Cơ hội an cư: 140 căn nhà ở xã hội sắp mở bán tại trung tâm Thanh Hóa

Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa vừa chính thức công bố thông tin mở bán 140 căn hộ nhà ở xã hội có tên Melinh Tower thuộc Khu đô thị Eurowindow Garden City, đặt tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của doanh nghiệp nhằm góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân, người lao động trên địa bàn.

Dự án Nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Eurowindow Garden City (trước đây là Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa) tọa lạc tại phường Hạc Thành, nằm đối diện vòng xoay Hồng Hạc, ngay ngã tư giao giữa đại lộ Nguyễn Hoàng và Hùng Vương - nơi giao thương sầm uất bậc nhất trong trung tâm hành chính mới thủ phủ tỉnh Thanh Hóa. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến Quốc lộ 1A, trung tâm thương mại, trường học, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ trong bán kính hơn 1km.

Nhà ở xã hội Melinh Tower nằm tại vị trí trung tâm đắc địa, thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án có tổng diện tích 1.542 m2, diện tích xây dựng 702 m2, cung cấp ra thị trường 140 căn hộ với diện tích thông thủy từ 48,3 m2 đến 48,8 m2, phù hợp với nhu cầu ở thực của các hộ gia đình trẻ, người lao động có thu nhập trung bình. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao cho khách hàng vào quý II/2027.

Đại diện Chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa chia sẻ: "Chúng tôi xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cho người dân, người lao động tại Thanh Hóa. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội an cư với chi phí hợp lý, tại vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố".

Thời gian và thủ tục đăng ký

Người dân có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án có thể bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 30/8/2026. Hồ sơ được tiếp nhận tại Tầng 1, SH-30 Tòa nhà Eurowindow Tower, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cán bộ phụ trách tư vấn: bà Nguyễn Thị Oanh, số điện thoại liên hệ: 0971323736.

Thủ tục và mẫu hồ sơ đăng ký được hướng dẫn chi tiết theo Sổ tay hướng dẫn mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội do Sở Xây dựng Thanh Hóa biên soạn, đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận và hoàn tất hồ sơ đăng ký.

Việc công bố và triển khai dự án được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành, trong đó có Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sửa đổi bởi Nghị định 54/2026/NĐ-CP) và Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, được hướng dẫn tại các Nghị định liên quan.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại thành phố Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn của người dân, người lao động trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa của tỉnh đang diễn ra mạnh mẽ.