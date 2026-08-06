Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Bất động sản - Kiến trúc

Cơ hội an cư: 140 căn nhà ở xã hội sắp mở bán tại trung tâm Thanh Hóa

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa vừa chính thức công bố thông tin mở bán 140 căn hộ nhà ở xã hội có tên Melinh Tower thuộc Khu đô thị Eurowindow Garden City, đặt tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của doanh nghiệp nhằm góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân, người lao động trên địa bàn.

Cơ hội an cư: 140 căn nhà ở xã hội sắp mở bán tại trung tâm Thanh Hóa

Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa vừa chính thức công bố thông tin mở bán 140 căn hộ nhà ở xã hội có tên Melinh Tower thuộc Khu đô thị Eurowindow Garden City, đặt tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của doanh nghiệp nhằm góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân, người lao động trên địa bàn.

Dự án Nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Eurowindow Garden City (trước đây là Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa) tọa lạc tại phường Hạc Thành, nằm đối diện vòng xoay Hồng Hạc, ngay ngã tư giao giữa đại lộ Nguyễn Hoàng và Hùng Vương - nơi giao thương sầm uất bậc nhất trong trung tâm hành chính mới thủ phủ tỉnh Thanh Hóa. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến Quốc lộ 1A, trung tâm thương mại, trường học, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ trong bán kính hơn 1km.

Cơ hội an cư: 140 căn nhà ở xã hội sắp mở bán tại trung tâm Thanh Hóa

Nhà ở xã hội Melinh Tower nằm tại vị trí trung tâm đắc địa, thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án có tổng diện tích 1.542 m2, diện tích xây dựng 702 m2, cung cấp ra thị trường 140 căn hộ với diện tích thông thủy từ 48,3 m2 đến 48,8 m2, phù hợp với nhu cầu ở thực của các hộ gia đình trẻ, người lao động có thu nhập trung bình. Dự án dự kiến hoàn thành, bàn giao cho khách hàng vào quý II/2027.

Đại diện Chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Mê Linh Plaza Thanh Hóa chia sẻ: "Chúng tôi xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cho người dân, người lao động tại Thanh Hóa. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội an cư với chi phí hợp lý, tại vị trí thuận lợi ngay trung tâm thành phố".

Thời gian và thủ tục đăng ký

Người dân có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án có thể bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 30/8/2026. Hồ sơ được tiếp nhận tại Tầng 1, SH-30 Tòa nhà Eurowindow Tower, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cán bộ phụ trách tư vấn: bà Nguyễn Thị Oanh, số điện thoại liên hệ: 0971323736.

Thủ tục và mẫu hồ sơ đăng ký được hướng dẫn chi tiết theo Sổ tay hướng dẫn mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội do Sở Xây dựng Thanh Hóa biên soạn, đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận và hoàn tất hồ sơ đăng ký.

Việc công bố và triển khai dự án được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành, trong đó có Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sửa đổi bởi Nghị định 54/2026/NĐ-CP) và Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, được hướng dẫn tại các Nghị định liên quan.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại thành phố Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn của người dân, người lao động trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa của tỉnh đang diễn ra mạnh mẽ.

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Eurowindow Garden City #phường Hạc Thành #Người lao động #Dự án #thành phố Thanh Hóa #Eurowindow Tower #người dân #Hội an #Khu đô thị

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Masterise Homes kiến tạo tiêu chuẩn sống mới với dự án Masteri Grand Coast

Masterise Homes kiến tạo tiêu chuẩn sống mới với dự án Masteri Grand Coast

Bất động sản - Kiến trúc
Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Thay vì chỉ chạy đua về quy mô hay vị trí, chất lượng phát triển mới là yếu tố quyết định. Các nhà phát triển hiện nay ngày càng chú trọng xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ. Họ lấy trải nghiệm của...
Biệt thự hiện đại mái Nhật của chị Hà - Không gian sống đẳng cấp được Hưng Phú Thịnh kiến tạo trọn gói

Biệt thự hiện đại mái Nhật của chị Hà - Không gian sống đẳng cấp được Hưng Phú Thịnh kiến tạo trọn gói

Bất động sản - Kiến trúc
Một ngôi nhà không chỉ là nơi để trở về, mà còn là không gian phản ánh phong cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Với mong muốn sở hữu một tổ ấm sang trọng, hiện đại nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên, chị Hà đã tin tưởng lựa chọn Hưng Phú Thịnh là đơn vị thiết kế – thi công trọn...
Bỉm Sơn: Khi công nghiệp tăng tốc, môi trường sống trở thành bài toán mới

Bỉm Sơn: Khi công nghiệp tăng tốc, môi trường sống trở thành bài toán mới

Bất động sản - Kiến trúc
Bỉm Sơn đang phát triển mạnh mẽ để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Thanh Hóa. Nhưng khi công nghiệp phát triển mạnh, mật độ đô thị ngày càng lớn và nhịp sống sản xuất diễn ra sôi động hơn, chất lượng môi trường sống cũng trở thành mối quan tâm của nhiều cư dân....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh