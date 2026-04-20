Biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển đô thị văn minh

Trong dòng chảy phát triển của khu vực phía Nam tỉnh Thanh Hóa, phường Ngọc Sơn - một đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Thanh Thủy, Thanh Sơn và các phường Hải Châu, Hải Ninh - đang từng bước khẳng định vị thế là một đô thị năng động.

Phường Ngọc Sơn đang phát triển theo hướng đô thị văn minh.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngọc Sơn Mai Sỹ Lân, phường đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây không chỉ là một chỉ tiêu hành chính, mà là mục tiêu chiến lược, phản ánh khát vọng phát triển toàn diện, bền vững. Đảng bộ phường xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển”. Trên cơ sở đó, tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết là phát triển kinh tế nhanh và bền vững, lấy công nghiệp, dịch vụ làm động lực, nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng. Phường chủ động khai thác lợi thế nằm ở cửa ngõ Khu Kinh tế Nghi Sơn, gắn với các quy hoạch phân khu đô thị và khu công nghiệp đã được phê duyệt. Các khu vực được định hướng phát triển rõ ràng: vùng ven biển đẩy mạnh kinh tế biển, dịch vụ du lịch, hậu cần nghề cá; khu vực nội đồng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời hình thành các khu đô thị mới, khu dân cư hiện đại, đồng bộ hạ tầng. Điểm đáng chú ý, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, phường đã xác lập mục tiêu phát triển với các chỉ tiêu cụ thể, mang tính đột phá. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm phấn đấu đạt từ 10,5% trở lên, đây không phải là con số mang tính hình thức, mà là cam kết chính trị rõ ràng, thể hiện quyết tâm bứt phá theo hướng tăng trưởng hai con số.

Một trong những lợi thế nổi bật của Ngọc Sơn là vị trí địa lý nằm ở cửa ngõ của Khu Kinh tế Nghi Sơn - khu vực đang thu hút mạnh mẽ các dự án công nghiệp, năng lượng và logistics quy mô lớn. Trên cơ sở đó, Đảng bộ phường đã chủ động bám sát các quy hoạch phân khu đô thị số 9, 10, 11 và các phân khu công nghiệp số 21, 22 đã được phê duyệt để định hình chiến lược phát triển dài hạn. Đây chính là nền tảng để thu hút đầu tư, mở rộng không gian đô thị và tạo ra các cực tăng trưởng mới ngay từ cấp cơ sở. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Ngọc Sơn xác định rõ phải tạo lợi thế bằng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt; các vướng mắc về đất đai, quy hoạch được rà soát, xử lý dứt điểm.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền phường đang triển khai nhiều giải pháp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là từ quỹ đất, xã hội hóa và thu hút doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, thiết chế văn hóa... được ưu tiên đầu tư, tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại. Một trong những trụ cột quan trọng trong xây dựng đô thị văn minh là chuyển đổi số. Đảng bộ phường xác định đây là khâu đột phá, là công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Chính quyền chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai, minh bạch; dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ. Phong trào “Bình dân học vụ số” được đẩy mạnh, giúp người dân tiếp cận công nghệ, tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Đây là bước đi có ý nghĩa lâu dài, tạo nền tảng cho hình thành xã hội số, kinh tế số ngay từ cơ sở.

Xác định đô thị văn minh không chỉ là những con đường rộng, những khu nhà hiện đại, mà trước hết phải là một không gian sống có trật tự, kỷ cương, giàu bản sắc. Vì vậy, Đảng bộ phường đặc biệt chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu. Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, hướng tới hình thành các khu dân cư “xanh - sạch - đẹp”, nâng cao ý thức cộng đồng. Các thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư, tạo điều kiện để người dân nâng cao đời sống tinh thần.

Thực tiễn cho thấy, mọi chủ trương, chính sách chỉ có thể đi vào cuộc sống khi có sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân. Đảng bộ phường xác định rõ lấy Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển. Công tác dân vận được đổi mới, đi vào chiều sâu; mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tiếp tục được phát huy. MTTQ và các đoàn thể giữ vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp quần chúng, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là yếu tố quyết định để củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực cho phát triển.

Với tầm nhìn rõ ràng, Đảng bộ phường Ngọc Sơn đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Ngọc Sơn hoàn toàn có cơ sở để bứt phá, trở thành điểm sáng trong phát triển đô thị của khu vực.

Bài và ảnh: Minh Hiếu