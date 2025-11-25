Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh làm việc với Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 24/11, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc công an tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, phường, xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nicolai Bondarenco, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg tiếp và làm việc với đoàn.

Vui mừng được đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa sang thăm và làm việc, đồng chí Nicolai Bondarenco, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg khẳng định: Quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, vừa là đồng chí vừa là anh em và hiện nay đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện.

Saint Petersburg là thành phố di sản với rất nhiều điểm nhấn về lịch sử, văn hóa và là điểm đến của khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Saint Petersburg và Thanh Hóa có tiềm năng rất lớn để hợp tác về du lịch, công nghiệp và thương mại. Vì vậy, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg mong muốn hai bên có thể gắn kết hơn nữa, để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cũng bày tỏ ấn tượng và khâm phục sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của thành phố Saint Petersburg - trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục lớn của Liên bang Nga, cũng là một trong những thành phố phát triển năng động, hiện đại hàng đầu châu Âu. Thành phố không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế của Liên bang Nga, mà còn là biểu tượng của di sản, văn hóa, nghệ thuật và tinh thần sáng tạo của nhân loại.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc tới Saint Petersburg - thành phố có mối quan hệ hữu nghị lâu đời và truyền thống tốt đẹp với Việt Nam.

Đồng chí đánh giá cao vai trò, sự hỗ trợ của Hội đồng Lập pháp thành phố đối với việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian qua.

Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai bên sớm triển khai các bước để tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và thành phố Saint Petersburg. Thúc đẩy hợp tác giữa Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg và Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của cơ quan dân cử, công tác xây dựng và giám sát chính sách, vai trò của cơ quan lập pháp trong phát triển địa phương, cũng như việc tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý nhà nước. Tăng cường các hoạt động giao lưu Nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết và tình cảm giữa Nhân dân hai địa phương. Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, bao gồm: kinh tế - đầu tư - thương mại, giáo dục và đào tạo, văn hóa và du lịch, hành chính - quản lý đô thị...

Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố Saint Petersburg để cùng triển khai các nội dung hợp tác một cách thực chất, hiệu quả, nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa và Saint Petersburg ngày càng phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trước đó, chiều 23/11, đoàn đại biểu của tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Ủy ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố -Kalganov Vyacheslav Gennadievich.

Vui mừng được đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa sang thăm và làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Kalganop Gennadyevich cho biết, lãnh đạo và Nhân dân thành phố có tình cảm đặc biệt với đất nước và Nhân dân Việt Nam và luôn hướng về Việt Nam với trái tim và tình cảm chân thành nhất. Hằng năm thành phố tổ chức sự kiện “Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg” với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân hai nước tham gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg mong muốn tỉnh Thanh Hóa sẽ cử đoàn tham dự ở những lần tổ chức tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị của Phó Chủ tịch cùng các cán bộ Ủy ban Đối ngoại thành phố, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cho biết: Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, những năm gần đây tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Liên bang Nga.

Tỉnh Thanh Hóa trân trọng tình cảm, nỗ lực thúc đẩy hợp tác của Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg đối với các hoạt động hợp tác với tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Đặc biệt, là mối quan hệ hợp tác trước đây giữa thành phố Sầm Sơn (cũ) của tỉnh Thanh Hóa với quận Trung tâm của thành phố Saint Petersburg. Những hoạt động giao lưu, trao đổi đó đã góp phần tăng cường tình cảm, sự hiểu biết giữa Nhân dân hai địa phương, đồng thời đặt nền móng quý báu cho những bước hợp tác sâu rộng hơn giữa Thanh Hóa và Saint Petersburg trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề xuất một số định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Đó là thúc đẩy để tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và thành phố Saint Petersburg. Tăng cường trao đổi đoàn và giao lưu Nhân dân giữa hai địa phương. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ. Hợp tác phát triển du lịch và văn hóa. Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng, hạ tầng đô thị, logistics, hợp tác trong lĩnh vực y tế, xã hội và giao lưu Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh tin tưởng: Với sự quyết tâm của cả hai bên, mối quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa và Saint Petersburg sẽ ngày càng được củng cố, phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

