Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo Thanh Hóa, phát triển phù hợp với xu thế báo chí hiện đại

Chiều 7/1, Hội Nhà báo Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp Người làm báo xứ Thanh” năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch Hội Nhà báo Thanh Hóa Phạm Văn Báu và Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Hội Nhà báo Thanh Hóa hiện có 5 chi hội và 1 câu lạc bộ trực thuộc với tổng số 370 hội viên.

Năm 2025, Hội Nhà báo Thanh Hóa đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, Hội đã phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của tỉnh và cơ quan chủ quản triển khai đầy đủ chủ trương của Đảng, chương trình, đề án của Nhà nước, cùng các định hướng, hướng dẫn của MTTQ các cấp đến từng cấp hội, hội viên. Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025); đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm của tỉnh và cả nước; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Báo chí 2016 và các quy định liên quan.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội còn làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức 4 lớp bồi dưỡng cho hơn 200 lượt phóng viên, nhà báo, người làm báo trên địa bàn với các nội dung thiết thực liên quan đến tác nghiệp báo chí trong thời đại công nghệ số.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Thanh Hóa trong giai đoạn mới. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên; triển khai và tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện Chi hội các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Hội xác định 13 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2026; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII và Đại hội Hội Nhà báo Thanh Hóa lần thứ VII. Đồng thời xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát triển phù hợp với xu thế báo chí hiện đại, đa nền tảng, đa phương tiện.

Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa Nguyễn Thị Thương phát động cuộc thi Ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ IV, năm 2026.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Thanh Hóa đã biểu dương, khen thưởng 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ IV, năm 2026.

Việt Hương