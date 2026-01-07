Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 7/1/2026 yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định thị trường, an ninh trật tự và an toàn trong dịp Tết.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh thực hiện như sau:

1.Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan

a) Chủ động nắm bắt tình hình cung ứng hàng hóa, theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều trong thời gian qua; trường hợp, thị trường có nguy cơ mất cân đối cung cầu hoặc giá cả hàng hóa có biến động phải kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Vận động các hệ thống phân phối lớn trên địa bàn tỉnh (các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, hệ thống bán lẻ, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh...), làm tốt công tác dự báo, nắm bắt thông tin thị trường để chủ động dự trữ hàng hóa, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

b) Đẩy mạnh triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình bình ổn thị trường; vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, về khu, cụm công nghiệp kết hợp với các hoạt động xúc tiến thương mại, như tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá, tham gia các hội chợ triển lãm, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng sản xuất tại địa phương, các sản phẩm thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền tiêu thụ mạnh trong dịp Tết nguyên đán.

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các Hội chợ Xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, tiết kiệm trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin đầy đủ, kịp thời về thị trường, giá cả, các hoạt động bình ổn thị trường, chương trình xúc tiến thương mại, thông tin về các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh cho người dân địa phương; kiểm soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.

d) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng.... chú trọng các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

đ) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và các Tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường theo dõi diễn biến giá cả, nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền; tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng chế độ, chính sách quy định; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phối hợp với Thuế tỉnh tham mưu đẩy mạnh việc thu ngân sách nhà nước, nhất là thu qua hóa đơn điện tử các mặt hàng như xăng dầu, dịch vụ ăn uống. Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

a) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026 trong khung thời vụ tốt nhất; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, nhất là rét đậm, rét hại, sương muối, mưa đá, hạn hán xâm nhập mặn để hạn chế thiệt hại, bảo đảm ổn định sản xuất; hỗ trợ kịp thời hạt giống cây trồng, vật nuôi, vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật... bảo đảm ổn định sản xuất; tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 25/12/2025; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác, nuôi trồng thủy sản an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của Nhân dân trong dịp Tết; phát động và triển khai sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào Tết trồng cây và toàn dân bảo vệ môi trường đảm bảo thiết thực, hiệu quả; ra quân sản xuất đầu năm. Rà soát, có kế hoạch cụ thể đảm bảo cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là gạo, thịt lợn và các mặt hàng nông sản thiết yếu trước, trong và sau Tết, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị chức năng, theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, đánh giá năng lực sản xuất, nguồn cung ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu giữa các địa phương để ổn định giá cả thị trường (nếu có). Tăng cường công tác quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

c) Chủ động kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, hồ chứa, đê sông, đê biển sau mùa mưa bão; vận hành hợp lý, hiệu quả các hồ chứa thủy lợi, có kế hoạch bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân và nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất, thủy điện; tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, chống rét và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, tạo nguồn cung hàng hoá an toàn, ổn định trong dịp Tết; chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác lâm sản, săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm trái phép; chủ động các biện pháp hỗ trợ ngư dân phòng tránh rủi ro, yên tâm vươn khơi bám biển, tuyên truyền ngư dân khai thác hải sản đúng quy định.

d) Tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các nguồn thải lớn (các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất...); có biện pháp ứng phó kịp thời đối với các sự cố môi trường phát sinh; chỉ đạo thu gom, xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, tuyệt đối không để tình trạng ùn ứ rác thải tại các khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư.

đ) Chỉ đạo các địa phương thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, có phương án hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, giáp hạt và các sự cố bất khả kháng khác; tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số), để quan tâm, chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị:

a) Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông Xuân, trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm như cúm, sởi, sốt xuất huyết, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa... và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát, lây lan và chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

b) Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, thực hiện ứng trực 24/24 giờ. Chủ động các phương án bảo đảm sẵn sàng nhân lực, thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế bảo đảm công tác khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc người bệnh trong dịp Tết, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.

c) Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự trữ thuốc, thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc, nhất là các thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa Đông Xuân. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được cấp phép lưu hành và các trường hợp vi phạm quy định về quản lý giá thuốc.

d) Tăng cường công tác giám sát nguy cơ, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin, cảnh báo nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng; phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra trên trang thông tin điện tử về an toàn thực phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng.

đ) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các đối tượng đã có tài khoản, bảo đảm công tác chi trả được thực hiện chính xác, nhanh chóng, thuận tiện; chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng đảm bảo đối tượng được vui xuân đón tết an toàn, đầm ấm, ý nghĩa. e) Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

a) Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, phương tiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở hàng quá khổ, quá tải trọng, vi phạm kích thước thùng hàng, quá niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch vệ sinh thú y trên các phương tiện vận tải.

c) Khẩn trương rà soát, bổ sung các biển báo giao thông tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; tập trung chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng sửa chữa, khắc phục kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng mặt đường, hư hỏng do thiên tai, lụt bão; giải quyết, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết. Yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, tại các đường ngang đường sắt, thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe kinh doanh vận tải vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, tăng giá vé trái quy định; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố, tai nạn. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết.

d) Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về kế hoạch phục vụ vận tải Tết; thông báo công khai Kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị trong ngành Xây dựng để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của hành khách và người dân.

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ hạ tầng đô thị thiết yếu (cung cấp nước sạch, thu gom xử lý rác thải, chiếu sáng đô thị...) bảo đảm thuận lợi, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

a) Triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

b) Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động trong - ngoài; bảo đảm tuyệt đối an toàn các đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại Thanh Hóa; bảo đảm an ninh, an toàn các công trình mục tiêu, trọng điểm; bảo đảm an ninh thông tin, an toàn mạng; bảo đảm an ninh trong công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; tăng cường các biện pháp phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

c) Tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; phát hiện và xử lý nghiêm các loại tệ nạn xã hội.

d) Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; chủ động đấu tranh, ngăn chặn không để diễn ra tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là Đêm Giao thừa. Thực hiện rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên toàn tỉnh.

đ) Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nhất là liên quan đến sử dụng bia, rượu, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông.

e) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú của công dân và người nước ngoài.

f) Theo dõi, kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất, gây mất ổn định tình hình chính trị, xã hội tại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, sự cố, ô nhiễm môi trường và cứu hộ, cứu nạn; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu, căn cứ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động giải quyết các tình huống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu; kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, cảng biển. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

a) Tham mưu, đề xuất tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kịp thời các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tăng cường công tác đưa tin về hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các thành tựu của đất nước, của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết. Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng bình ổn phục vụ người dân trong dịp Tết; phát hiện, tuyên truyền các hình thức lừa đảo trực tuyến cho người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyền thống, giá trị nhân văn của Việt Nam đối với người nước ngoài tới Việt Nam và bà con Việt kiều về Việt Nam ăn Tết; chỉ đạo các nhà xuất bản, cơ sở phát hành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu và bán các xuất bản phẩm có giá trị tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật và các văn hóa phẩm, tranh, ảnh, lịch phục vụ Nhân dân trong dịp Tết bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn.

d) Tổ chức các Chương trình nghệ thuật đặc sắc, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, lễ hội, vui Xuân cho Nhân dân. Tổ chức các không gian văn hóa cộng đồng, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, khu vực biên giới, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa.

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường thông tin, quảng bá du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người xứ Thanh đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Thiết lập, công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ du khách; giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, du khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

e) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng địa phương; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

9. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

a) Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát, ngăn ngừa hàng hóa sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường không đáp ứng về đo lường, chất lượng, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, môi trường, góp phần bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới viễn thông, internet, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân và phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trong dịp Tết;

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện đồng bộ giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hóa; bố trí đủ nhân lực hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/24 giờ để kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

10. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

a) Tăng cường kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện các thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian nghỉ Tết.

b) Tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (công nhân, người lao động, người bị mất việc làm...), để quan tâm, chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Tham mưu tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết, động viên các đối tượng chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị trực Tết, khu điều trị, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu..., đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết; đồng thời, thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các đối tượng đã có tài khoản, bảo đảm công tác chi trả được thực hiện chính xác, nhanh chóng, thuận tiện

c) Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các xã, phường, thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán; tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, không để xảy ra đình công, lãn công trái pháp luật, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và mất an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo cho mọi người lao động có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

d) Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đi thăm, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, công dân tròn 100 tuổi, cán bộ, chiến sỹ, bệnh nhân nghèo, công nhân lao động làm nhiệm vụ trong ngày Tết.

11. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, theo dõi sát tình hình, chủ động tham mưu các biện pháp xử lý, phối hợp kịp thời trong các tình huống đột xuất liên quan đến hoạt động đối ngoại; chủ động thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, công tác người Thanh Hóa ở nước ngoài; triển khai tốt các chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh ngay từ đầu năm 2026; chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) dự kiến diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

12. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp, đa dạng hóa và tăng cường các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung phổ biến một số nội dung về an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống pháo nổ; bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống 10 buôn lậu; gian lận thương mại, hàng giả; an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý để người dân biết và tiếp cận kịp thời khi có vướng mắc về pháp luật; tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, trong đó tập trung thực hiện các vụ việc trợ giúp pháp lý liên quan đến chế độ, chính sách, nhất là các chính sách an sinh xã hội để người dân yên tâm, phấn khởi đón Tết.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng về phòng chống tai nạn, thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là trên không gian mạng; hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết; có giải pháp bảo đảm kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ; quan tâm tổ chức chu đáo việc đón Tết đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

14. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên chức sắc, chức việc tín đồ tôn giáo tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tại các xã, phường bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự.

15. Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp Công dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài; tuyên truyền, vận động và có biện pháp phù hợp, không để công dân khiếu nại, tố cáo tập trung trong những ngày Tết Nguyên đán; thực hiện bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 22/12/2025.

16. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 7 chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các chính sách tiền tệ, tín dụng của Trung ương trên địa bàn; chủ động kế hoạch huy động, cân đối nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Triển khai các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trong dịch Tết Nguyên đán với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về nguồn vốn kinh doanh để tăng nguồn hàng dự trữ, góp phần bình ổn thị trường; chỉ đao, hướng dẫn thục hiện việc cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử thông suốt, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao trước và trong dịp Tết; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; tổ chức các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ khách du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật; đảm bảo các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt; tăng cường giám sát an ninh mạng và triển khai các biện pháp kỹ thuật, bố trí nhân sự cần thiết để đảm bảo an toàn hoạt động của các hệ thống thanh toán và các hệ thống liên quan.

17. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho người hưởng; thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 02 và tháng 03 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 02 năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

18. Thuế tỉnh chủ trì, tăng cường các biện pháp kiểm tra, đôn đốc thu thuế, chống thất thu, gian lận thuế; đôn đốc các đối tượng trong việc kê khai, nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nợ đọng thuế; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.

19. Chi cục Hải quan khu vực X chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; tập trung kiểm tra, tuần tra chặt chẽ tại các tuyến và địa bàn trọng điểm, các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm thường có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

20. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai các Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền các phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phản ánh kịp thời không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và của người Thanh Hóa trên mọi miền của Tổ quốc; thông tin đầy đủ, kịp thời về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hoạt động thăm hỏi, chăm lo, chúc Tết, sự chia sẻ của cộng đồng dành cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết, công tác quản lý thị trường, các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, công tác phòng, chống cháy nổ trong các ngày trước, trong và sau Tết; cập nhật diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch; tuyên truyền các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, các thành tựu của đất nước, của tỉnh và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; đề cao lối sống tốt đẹp của Nhân dân.

21. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan:

a) Đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức, phân công trực Tết.

b) Theo dõi sát tình hình trong dịp Tết, kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh; tổng hợp báo cáo nhanh tình hình trước Tết và báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau Tết theo quy định; chuẩn bị nội dung văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết.

22. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị:

a) Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 30/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị này; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh...; quan tâm chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân; tổ chức, phân công trực Tết, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt, hội nghị, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không lãng phí, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán của từng địa phương.

b) Tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, tự hào trong toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, khẩn trương hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà cửa, công trình công cộng thiết yếu bị hư hại, bảo đảm Nhân dân có nơi ở, sinh hoạt an toàn, ổn định để đón Tết. Đẩy nhanh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; tiếp tục rà soát, sửa chữa, làm mới, không để trên địa bàn còn nhà tạm, nhà dột nát. Chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

c) Phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 bảo đảm thiết thực, hiệu quả và các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân với các nội dung, hình thức phù hợp, tạo khí thế sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, phấn đấu đạt thành tích cao trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

d) Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, nhất là tại khu vực trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, điểm dừng đỗ xe, khu vui chơi, giải trí; thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trong những ngày Tết. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo nổ và vật liệu nổ, kiên quyết không để tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép gây mất an ninh, an toàn trong dịp Tết.

đ) Tổ chức tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức, thành phần gọn nhẹ, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, thiết thực, nhất là các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; dành thời gian nghỉ Tết chủ yếu cho gia đình, người thân; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

e) Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch của Nhân dân. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị: Về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; về phát triển giáo dục và đào tạo; về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và của cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

f) Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức trực Tết, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch và danh sách trực Tết nguyên đán, gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 09/02/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ); tổng hợp tình hình trước Tết của sở, ngành, địa phương, đơn vị, báo cáo nhanh UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 09/02/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau Tết (lần 1 vào ngày 18/02/2026 (ngày 02 tháng giêng năm Bính Ngọ), lần 2 vào ngày 19/02/2026 (ngày 03 tháng giêng năm Bính Ngọ); đồng thời, gửi qua địa chỉ thư điện tử: quangdt@thanhhoa.gov.vn. Khi có tình huống đột xuất, sự cố bất ngờ, phải báo cáo kịp thời qua số điện thoại: 0237.3852.246; fax: 0237.3851.255 hoặc thông tin cho đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình; sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn; không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ trái phép và thả đèn trời trong Đêm Giao thừa.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

LP