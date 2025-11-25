Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dâng hoa Lăng V.I.Lênin và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Thực hiện chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2025, ngày 20/11, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, phường, xã; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, lãnh đạo chính quyền địa phương và Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dâng hoa trước Lăng Lênin.

Tại thủ đô Moskva, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã dâng hoa trước Lăng Lênin, người sáng lập ra Quốc tế cộng sản và thành lập nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Saint Petersburg). Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí nằm trên Quảng trường Hồ Chí Minh được khánh thành năm 2023, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg (30/6/1923 - 30/6/2023).

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Hồng Thư