Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dâng hoa Lăng V.I.Lênin và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Hồng Thư
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2025, ngày 20/11, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dâng hoa Lăng V.I.Lênin và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Thực hiện chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2025, ngày 20/11, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dâng hoa Lăng V.I.Lênin và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dâng hoa Lăng V.I.Lênin và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, phường, xã; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, lãnh đạo chính quyền địa phương và Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dâng hoa Lăng V.I.Lênin và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dâng hoa trước Lăng Lênin.

Tại thủ đô Moskva, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã dâng hoa trước Lăng Lênin, người sáng lập ra Quốc tế cộng sản và thành lập nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Saint Petersburg). Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí nằm trên Quảng trường Hồ Chí Minh được khánh thành năm 2023, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd, nay là Saint Petersburg (30/6/1923 - 30/6/2023).

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dâng hoa Lăng V.I.Lênin và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Hồng Thư

Từ khóa:

#Chủ tịch Hồ Chí Minh #Chủ tịch UBND tỉnh #Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy #Liên bang nga #HĐND tỉnh #Bí thư #Thanh hóa #Đầu Thanh Tùng #Hiệp hội Doanh nghiệp #Giám đốc Công an tỉnh

Chủ đề Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa - nơi hội tụ biển rộng, núi cao, sông dài. Nơi truyền thống anh hùng, ý chí kiên trung nghìn năm đang được đúc kết thành khát vọng vươn mình mạnh mẽ, trở thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2030, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh